Phê chuẩn khởi tố chủ cơ sở sản xuất bim bim giả

Trước đó, ngày 23/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện tại tầng 2 hộ kinh doanh Vũ Thị Hoa (trên đường Bắc Sơn, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn), các nhân viên đang chia, cân và đóng gói thủ công nhiều loại thực phẩm như bim bim, nui chiên, tăm đậu… vào túi nilon có dán nhãn ghi tên, địa chỉ các cơ sở sản xuất tại những tỉnh, thành phố khác.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố đối với Vũ Thị Hoa. Ảnh: CALS

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ và thu hồi từ những người đã mua hàng của Vũ Thị Hoa hơn 1.500 gói thực phẩm giả, 3.000 nhãn mác giả cùng 140 kg nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ đầu năm 2026 đến nay, Vũ Thị Hoa đã tự in tem, nhãn giả, thuê người đến tầng 2 nhà mình để đóng gói thủ công các loại bim bim, nui chiên, tăm đậu giả, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Đáng chú ý, các sản phẩm này có giá rẻ, màu sắc bắt mắt, hướng đến đối tượng khách hàng là học sinh. Những mặt hàng thực phẩm giả đang len lỏi vào các hàng quán, xe đẩy bán hàng tự phát quanh khu vực cổng trường học, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, nhất là trẻ em.

Để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ thông tin trên bao bì trước khi mua và sử dụng.

Công an tỉnh Lạng Sơn cũng đề nghị những người đã mua thực phẩm tại hộ kinh doanh Vũ Thị Hoa liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định. Người dân có thể liên hệ đồng chí Phạm Thế Nam, Điều tra viên, số điện thoại 0913.596.929.