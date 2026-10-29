Phê chuẩn khởi tố bổ sung 3 bị can liên quan vụ tham ô hơn 18 tỉ đồng

Ngày 29/10, VKSND tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bổ sung bị can đối với Hoàng Kim Vy, Hoàng Thị Lý (SN 1979) và Đào Thanh Hải (SN 1982), cùng trú tại xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan tố tụng tống đạt các quyết định đối với 3 bị can: Hoàng Kim Vy, Hoàng Thị Lý và Đào Thanh Hải. Ảnh: CALS

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra từ tháng 1/2026 tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia, có trụ sở tại thôn Ngọc Quyến, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Theo tài liệu điều tra, 3 bị can trên đều là những người được giao phụ trách công tác kế toán tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bị can đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, để xảy ra những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý tài chính.

Lợi dụng những sơ hở này, Nông Thanh Tú (SN 1989, trú tại thôn Ngọc Quyến, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) đã thực hiện hành vi chiếm đoạt hơn 18 tỉ đồng trong thời gian dài mà không bị phát hiện kịp thời, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.

Cơ quan tố tụng khám xét nơi làm việc của bị can Hoàng Thị Lý. Ảnh: CALS

Trước đó, ngày 11/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nông Thanh Tú về tội “Tham ô tài sản”. Các quyết định và lệnh tố tụng đối với bị can đã được VKSND tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan, từ đó khởi tố bổ sung 3 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.