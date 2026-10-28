Phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam phụ xe khách dùng gậy đánh gãy tay tài xế

Ngày 28/10, VKSND khu vực 9, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Linh (SN 1990, trú tại xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ) về tội “Cố ý gây thương tích”, theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự. Linh bị cáo buộc dùng gậy đánh gãy tay một tài xế xe khách sau khi xảy ra mâu thuẫn.

Bị can Bùi Văn Linh tại Cơ quan điều tra.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 21/8/2026, Công an phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận đơn trình báo của anh Lương Thanh T. (SN 1981, trú tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) về việc bị một người đàn ông dùng gậy đánh gây thương tích.

Theo trình báo, khoảng 5h51' cùng ngày, anh T. điều khiển xe ô tô khách 29 chỗ, di chuyển từ Việt Trì (Phú Thọ) đến bến xe Mỹ Đình (TP Hà Nội). Khi đến khu vực ngã tư Quán Tiên, thuộc phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ, anh T. gặp xe khách của nhà xe Tuấn Anh - Lập Thạch. Sau đó, hai bên phát sinh mâu thuẫn và xảy ra cãi vã qua điện thoại.

Khi đến khu vực đón, trả khách thuộc tổ dân phố Vĩnh Thành, phường Vĩnh Phúc, anh T. dừng xe và vẫn ngồi tại vị trí ghế lái. Lúc này, Bùi Văn Linh, là phụ xe của nhà xe Tuấn Anh - Lập Thạch, cầm một chiếc gậy màu đen, dạng gậy bóng chày, tiến đến mở cửa xe khách do anh T. điều khiển rồi dùng gậy đánh tài xế. Bị tấn công bất ngờ, anh T. giơ tay trái lên đỡ nhưng bị gậy đánh trúng cổ tay, dẫn đến gãy xương tay trái.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Linh về tội “Cố ý gây thương tích”.

Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu và chứng cứ liên quan, VKSND khu vực 9, tỉnh Phú Thọ đã phê chuẩn các quyết định, lệnh nêu trên theo quy định của pháp luật.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.