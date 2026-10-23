Phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ bôi nhọ chính quyền địa phương

Ngày 23/10, VKSND tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (SN 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Kiểm sát viên VKSND tỉnh Sơn La kiểm sát việc thi hành các quyết định tố tụng đối với Đàm Thị Tươi (áo đỏ).

Kết quả kiểm tra, xác minh, từ năm 2019 đến nay, Đàm Thị Tươi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Đàm Tươi” đăng tải, chia sẻ nhiều video, bài viết, hình ảnh có nội dung xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Sơn La; UBND thành phố Sơn La (cũ) và một số đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La; gây ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm của nhiều cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước tại địa phương.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đàm Thị Tươi.

Hiện, VKSND tỉnh Sơn La đang tích cực phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục kiểm sát điều tra, xử lý bị can Đàm Thị Tươi theo quy định của pháp luật.