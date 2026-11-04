Phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam hai cổ đông Công ty Ô Cấp lừa 262 người mua đất

Theo kết quả điều tra, Công ty Cổ phần Phát triển nhà Ô Cấp (Công ty Ô Cấp) được thành lập năm 2001 (trụ sở tại số 39 Nguyễn Thái Học, phường 7, TP Vũng Tàu (cũ)). Hoàng Huy Hiển (SN 1940) là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty trong thời gian xảy ra vụ việc. Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt là các cổ đông góp vốn.

Cơ quan điều tra thực hiện thủ tục tố tụng đối với bị can. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trong các năm 2003 - 2004, Công ty Ô Cấp được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giao làm chủ đầu tư dự án Khu dân cư số 1 - Tây Nam thị trấn Long Điền, nay thuộc xã Long Điền, TP Hồ Chí Minh. Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt điều chỉnh ngày 16/3/2012, dự án có diện tích 416.300 m², gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật, công cộng, cao ốc văn phòng, khách sạn, căn hộ chung cư, biệt thự và nhà phố liền kề.

Trong quá trình triển khai dự án, Hoàng Huy Hiển cùng Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt biết rõ Công ty Ô Cấp chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa thực hiện xong các hạng mục để đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định. Thời điểm này, toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án đã được thế chấp tại các ngân hang, đất chưa được chuyển mục đích sử dụng và chưa tách thửa.

Tuy nhiên, các cá nhân trên vẫn thống nhất để Hoàng Huy Hiển thỏa thuận, ký hợp đồng góp vốn với 262 khách hàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, các hợp đồng này thực chất là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đối với các nền đất thuộc dự án. Công ty đã thu từ 70% đến 100% giá trị hợp đồng, với tổng số tiền hơn 79,7 tỉ đồng.

Sau khi các nền đất được tách thửa, Hoàng Huy Hiển và các cổ đông không hoàn thiện thủ tục pháp lý để bàn giao cho khách hàng mà tiếp tục tổ chức họp, ký biên bản họp Hội đồng quản trị, thống nhất sử dụng các nền đất để thế chấp tại ngân hàng, bảo đảm cho các khoản vay của cá nhân và doanh nghiệp khác.

Cơ quan điều tra thực hiện thủ tục tố tụng đối với bị can. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cơ quan điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 51,8 tỉ đồng. Việc sử dụng tiền không đúng mục đích dẫn đến Công ty Ô Cấp không còn khả năng bàn giao các nền đất cũng như hoàn trả tiền cho khách hàng. Trong quá trình điều tra vụ án, Hoàng Huy Hiển đã bị khởi tố. Tuy nhiên, Hiển đã chết năm 2025.

Đối với Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng PC01) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 26/10/2026, VKSND TP Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh bắt. Sau khi Viện kiểm sát phê chuẩn, Cơ quan điều tra đã thi hành Lệnh bắt đối với bị can Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, làm rõ việc quản lý, sử dụng tài sản của các đối tượng để thu hồi theo quy định.