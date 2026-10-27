Phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tấn công người đi đường

Sau khi VKSND khu vực 1 phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an phường Tân Hạnh thi hành các Quyết định và Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Nguyễn Ngọc Thuận.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h5’ 17/8/2026, ông N.A.L (SN 1983, ngụ khóm Hưng Quới, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe môtô lưu thông hướng từ phường Thanh Đức đến phường Tân Hạnh.

Bị can Nguyễn Ngọc Thuận. (Ảnh: Công an Vĩnh Long)

Khi lưu thông đến đường Nguyễn Huệ (phường Long Châu) thì ông L. bị một thanh niên chạy từ phía sau tới áp sát dùng chân đạp, làm ông L. và xe ngã xuống đường. Đối tượng tiếp tục dùng hung khí tấn công ông L., thấy vậy ông L. bỏ chạy và được người đi đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau đó, người thân ông L. đến cơ quan Công an trình báo. Qua xác minh, thu thập lời khai và các chứng cứ có liên quan, Cơ quan Công an tiến hành mời Nguyễn Ngọc Thuận lên làm việc.

Tại đây, Thuận đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận, giữa Thuận và ông L. không quen biết, không có mâu thuẫn từ trước nhưng do lúc đó Thuận nhậu say nên khi trên đường về nhà nghĩ là có người theo dõi đánh mình nên đã ép ngã xe và đánh ông L.

Theo kết luận giám định, tổn thương cơ thể của ông L. do Thuận gây ra là 15%.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.