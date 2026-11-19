Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh về tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng đã chủ động nắm tình hình, phát hiện tài khoản TikTok “Natipong SritongIn” đăng tải nhiều video có dấu hiệu kích động, cổ xúy bạo lực.

Bị can Nguyễn Thế Trường. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh xác định, Nguyễn Thế Trường (SN 1987, ngụ phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh)là đối tượng đã tạo lập và sử dụng tài khoản TikTok “Natipong SritongIn”. Trường đã tự quay và đăng tải nhiều đoạn video clip với lời lẽ thô tục, thách thức người xem, có lời lẽ đe dọa người bình luận nếu gặp ngoài đời. Chỉ rà soát ngẫu nhiên 5 video Công an xác định các đoạn video này đã thu hút tổng cộng hơn 1,45 triệu lượt xem, hàng ngàn lượt chia sẻ.

Cơ quan chức năng xác định các video có nội dung kích động, cổ xúy bạo lực, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội.

Làm việc với Cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Trường khai nhận đã cố ý đăng các video trên để tăng lượt xem, thu hút người theo dõi các buổi thi đấu trực tuyến trên tiktok nhằm kiếm tiền. Trong các buổi phát trực tiếp, người xem có thể tặng vật phẩm ảo và Trường đã nhận tiền từ nền tảng thông qua việc quy đổi các vật phẩm ảo này.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Trường để tiếp tục điều tra về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo Điều 288 Bộ luật Hình sự. VKSND TP Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh trên.

Cán bộ Công an lấy lời khai bị can Nguyễn Thế Trường. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu người quản lý tài khoản, người sáng tạo nội dung chấm dứt việc đăng tải, phát tán nội dung kích động, cổ xúy bạo lực để câu kéo người xem, nhận quà tặng hoặc thu lợi. Cơ quan Công an sẽ kiên quyết xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Đồng thời đề nghị người dân khi phát hiện video có dấu hiệu đe dọa, kích động bạo lực, hãy lưu đường dẫn, sử dụng chức năng báo cáo của nền tảng và cung cấp thông tin cho cơ quan Công an nơi gần nhất. Không đăng lại video hoặc chia sẻ đường dẫn công khai khiến nội dung vi phạm tiếp tục lan truyền./.