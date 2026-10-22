Phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam Bí thư, Chủ tịch xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ

Ngày 22/10, VKSND tỉnh Phú Thọ đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Lộc, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hoà Bình cũ); Đinh Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình cũ) và Bùi Trọng Nghĩa, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành các quyết định tố tụng đối với bị can Đinh Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành các quyết định tố tụng đối với bị can Hoàng Văn Lộc, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2025 tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ xảy ra tình trạng sạt lở đất rừng sản xuất của một số hộ dân, UBND xã Hợp Kim đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ để xử lý tình trạng sạt lở.

Theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, phương án hạ tải để phòng chống thiên tai không làm phát sinh quyền được cấp Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản.

Nếu trong quá trình xử lý sạt lở có phát sinh khối lượng khoáng sản dư thừa phải nghiên cứu, xây dựng dự án hoặc phương án xử lý sạt lở theo hướng tập kết khối lượng đất dư thừa tại bãi thải được UBND cấp xã quy hoạch và quản lý, xử lý theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản.

Nguồn kinh phí thực hiện do UBND xã Hợp Kim chủ động.

Kiểm sát viên tham gia việc khám xét nơi làm việc của Hoàng Văn Lộc, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim.

Mặc dù biết quy định nêu trên và đã được UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo, nhưng Đảng ủy, UBND xã Hợp Kim đã không thực hiện đúng việc xử lý sạt lở, hạ tải theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn theo quy định.

Với mục đích tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác đất trái phép, Hoàng Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Kim; Đinh Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim và Bùi Trọng Nghĩa, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim đã thông đồng, cấu kết với 2 doanh nghiệp là Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336; Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889.

Các đối tượng đã lập 26 phương án thi công cải tạo mặt bằng làm vườn ươm và vận chuyển đất dư thừa khống (thực tế không có dự án vườn ươm) để cấp 26 Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trên đất rừng sản xuất trái quy định, với tổng khối lượng đất dư thừa vận chuyển đi là 2.334.666,76m3.

Lợi dụng vào các giấy xác nhận trên, 2 doanh nghiệp này đã khai thác trái phép tổng khối lượng đất san lấp gần 386.000m3, bán ra thị trường, thu bất chính tổng số tiền là hơn 25,4 tỉ đồng.

Kiểm sát viên tham gia kiểm sát việc khám xét nơi ở Đinh Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim.

Trước đó, ngày 18/10/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ.

Các bị can gồm: Phùng Sơn Hải, Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336; Lưu Tiến Nguyên, nhân viên Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336; Nguyễn Trung Vựng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889 và Lê Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành các quyết định tố tụng đối với Lê Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889.

Cơ quan điều tra lấy lời khai bị can Nguyễn Trung Vựng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889.

Quá trình kiểm sát, VKSND tỉnh Phú Thọ đã kịp thời kiểm sát việc khởi tố, phê chuẩn các lệnh, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra; bảo đảm việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn đúng quy định của pháp luật, có căn cứ và cần thiết, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.