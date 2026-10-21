Phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam bị can về tội 'Sử dụng trái phép chất ma túy'

Đại diện Viện kiểm sát và Công an thi hành các Quyết định đối với Nguyễn Chí Linh. (Ảnh:CA)

Ngày 21/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Chí Linh (ngụ ấp An Hội, xã An Qui) để điều tra, làm rõ về tội “sử dụng trái phép chất ma túy”, được quy định tại Điều 256a Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Chí Linh là đối tượng thuộc diện đang bị quản lý sau cai nghiện ma túy về địa phương cư trú.

Tuy nhiên, khi Công an xã An Qui tiến hành kiểm tra định kỳ chất ma túy trong cơ thể đối với Nguyễn Chí Linh, kết quả dương tính. Qua làm việc, Linh thừa nhận đã sử dụng ma túy tại nhà thuộc ấp An Hội, xã An Qui.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long sau đó đã Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Chí Linh để điều tra về tội “sử dụng trái phép chất ma túy”. Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định.