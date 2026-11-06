Phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng mang dao, gậy ba khúc đi đòi nợ

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Nguyễn Văn Sang (SN 1987), Nguyễn Minh Ý (SN 1985), Phan Duy Linh (SN 1998), Phan Thanh Sung (SN 1998), Nguyễn Hoàng Khai (SN 2003) và Phan Văn Khải (SN 1995, cùng thường trú tỉnh Vĩnh Long).

Riêng Nguyễn Văn Hải (SN 1984) đã bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt tạm giam trong vụ án “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, tháng 3/2026, Sang đưa cho bà Đ.T.B.B. (SN 1965, ngụ xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long) 800 triệu đồng để cho H.V.L. (SN 1989, ngụ cùng địa phương) vay đáo hạn ngân hàng.

Các bị can: Khải, Sung, Ý, Khai, Sang, Linh (từ trái qua phải). Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Đến tháng 5/2026, bà B. cùng Sang đến nhà L. yêu cầu trả tiền nhưng người này không thừa nhận vay tiền, cũng không đồng ý trả.

Ngày 1/9/2026, nhóm Sang mang theo dao tự chế, gậy ba khúc đến nhà L.. Trước khi đi, Sang yêu cầu những người đi cùng sử dụng hung khí để đe dọa, gây áp lực yêu cầu L. trả nợ. Nhóm người này chửi bới, gây áp lực, xông vào nhà và dùng dao tự chế chém làm hư hỏng một số tài sản rồi rời đi.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi của những người liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 6 bị can gồm Khải, Sung, Ý, Khai, Sang và Linh. Riêng Hải đã bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt tạm giam trong một vụ án khác để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.

Vụ án đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.