Phê chuẩn khởi tố 6 bị can về các tội danh liên quan đến ma túy

Trước đó, khoảng 19h ngày 29/10/2026, tại khu vực đường Tinh Dầu, phường Đông Kinh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Công an phường Đông Kinh và Công an phường Kỳ Lừa phát hiện Vũ Đức Nghĩa (SN 1991, trú tại phường Đông Kinh) và Vũ Mạnh Duy (SN 1992, trú tại phường Kỳ Lừa) có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm một túi nilon chứa tinh thể màu hồng nghi là chất ma túy.

Tiến hành điều tra, xác minh, lực lượng Công an tiếp tục làm rõ các cá nhân liên quan, gồm: Hoàng Tuấn Anh (SN 1996, trú tại phường Lương Văn Tri), Vũ Quang Huy (SN 1990, trú tại phường Tam Thanh), Hứa Văn Luân (SN 1989, trú tại phường Tam Thanh) và Nguyễn Tiến Đức (SN 1992, trú tại phường Kỳ Lừa). Theo tài liệu điều tra ban đầu, các đối tượng có dấu hiệu liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng liên quan đến vụ án tại cơ quan Công an. Ảnh CALS

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, phát hiện, thu giữ 0,056 gam ma túy tổng hợp, các dụng cụ sử dụng ma túy, một vật nghi là súng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Hứa Văn Luân và Nguyễn Tiến Đức tại cơ quan Công an. Ảnh CALS

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Đức Nghĩa, Vũ Mạnh Duy và Hoàng Tuấn Anh về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; áp dụng biện pháp tạm giam đối với các bị can theo quy định.

Đồng thời, Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp tạm giam đối với Vũ Quang Huy, Hứa Văn Luân và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiến Đức về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Các quyết định đã đươc VKSND tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn.

Một số tang vật thu giữ trong quá trình điều tra vụ án. Ảnh CALS

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng bị can và các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.