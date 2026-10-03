Phê chuẩn khởi tố 5 đối tượng đua xe xảy ra tai nạn chết người

Ngày 2/10, lãnh đạo VKSND khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa mới phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”, gồm: Nguyễn Đức Anh Tùng (SN 2009), trú tại thôn Bình Tiến, xã Cẩm Bình; Hà Thế Vũ (SN 2010), trú tại thôn Bình Thắng, xã Cẩm Bình; Nguyễn Mạnh Quân (SN 2009), trú tại thôn Bình Tiến, xã Cẩm Bình; Trần Đình Minh (SN 2008), trú tại Tổ dân phố Hộ Độ, phường Trần Phú; Trần Công Mạnh (SN 2009), trú tại thôn Quang Sơn, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Đây là 5 đối tượng có hành vi đua xe gây tai nạn chết người xảy ra vào rạng sáng ngày 26/5/2026. Sau thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tống đạt quyết định khởi tố đến 5 đối tượng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng từ 2h đến 4h ngày 26/5/2026, Nguyễn Đặng Văn Anh, Nguyễn Đức Anh Tùng, Hà Thế Vũ, Nguyễn Mạnh Quân, Trần Đình Minh, Trần Công Mạnh và Lê Ngọc Gia Huy cùng nhau sử dụng 3 xe mô tô, di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A theo hướng từ phường Thành Sen về xã Cẩm Bình.

Trong quá trình di chuyển, nhóm này điều khiển phương tiện với tốc độ cao, thực hiện các hành vi tránh, vượt nhau, lạng lách, rú ga, gây mất trật tự công cộng và ảnh hưởng đến sự yên tĩnh chung

Khi đến khu vực Km516 Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Xóm Mới (nay là thôn Thạch Bình), xã Cẩm Bình, do điều khiển xe với tốc độ cao, Nguyễn Đặng Văn Anh bị mất lái, xe lao vào dải phân cách giữa đường.

Hậu quả, Nguyễn Đặng Văn Anh (SN 2010), trú tại thôn Bình Tiến, xã Cẩm Bình, tử vong tại chỗ; Trần Công Mạnh (SN 2009), trú tại thôn Trung Sơn (nay là thôn Quang Sơn), xã Cẩm Xuyên, bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Xe mô tô Honda Wave Alpha màu đen, biển kiểm soát 38X1-482.11 bị hư hỏng.

Qua xác minh, nhóm thanh thiếu niên khai nhận đã rủ nhau điều khiển xe mô tô với mục đích chạy xe tốc độ cao, đua, phóng nhanh trên tuyến đường từ phường Thành Sen về Cẩm Bình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra.