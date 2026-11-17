Bị can Hoàng Tuấn Anh (áo trắng) tại cơ quan Công an. Ảnh: CALS

Ngày 17/11, VKSND tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với 5 người liên quan đến sai phạm trong quá trình xác minh điều kiện miễn, giảm phí sử dụng đường bộ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự từ tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” sang tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với 3 bị can, gồm: Nguyễn Doãn Sơn (SN 1995), Hoàng Tuấn Anh (SN 1993) và Linh Văn Hoàng (SN 1990), từ tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” sang tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tăng Quang Triều (SN 1973), nguyên Giám đốc Xí nghiệp Quản lý vận hành đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và Lê Tiến Dũng (SN 1989), Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn, cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các quyết định khởi tố bị can và thay đổi quyết định khởi tố bị can nêu trên đã được VKSND tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Việc thay đổi quyết định khởi tố vụ án, thay đổi quyết định khởi tố bị can và khởi tố bổ sung các bị can được thực hiện trên cơ sở kết quả điều tra, xác minh cùng những tài liệu, chứng cứ đã thu thập, nhằm làm rõ bản chất vụ án, xác định hành vi và trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan, bảo đảm việc giải quyết vụ án khách quan, toàn diện, đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các bị can và những cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.