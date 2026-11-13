Phê chuẩn khởi tố 4 đối tượng lừa đảo 'chạy' thi tuyển viên chức ngành Giáo dục

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng, 4 đối tượng liên quan đến vụ án gồm: Triệu Thị Tuyết (SN 1981, trú tại tổ dân phố Duyệt Trung 1, phường Tân Giang); Hà Thị Lệ (SN 1981, trú tại tổ dân phố Ngọc Pha, phường Nùng Trí Cao); Nông Thị Bông (SN 1991, trú tại xóm Hồng Định V, xã Hạnh Phúc) và Hoàng Ngọc Thái (SN 1976, trú tại xóm Tục Mỹ, xã Phục Hòa), tỉnh Cao Bằng.

Từ trái qua phải, các đối tượng: Nông Thị Bông, Hoàng Ngọc Thái, Hà Thị Lệ, Triệu Thị Tuyết tại cơ quan Công an. Ảnh: CACB

Theo tài liệu điều tra, lợi dụng nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và tâm lý lo lắng thi trượt của một số thí sinh, các đối tượng đã đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với người trong Sở Nội vụ, có khả năng can thiệp vào kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2026.

Để tạo lòng tin, các đối tượng cam kết “bảo đảm đỗ 100%”, đồng thời hứa hoàn trả tiền nếu thí sinh không trúng tuyển. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã nhận tiền của nhiều người có nhu cầu dự tuyển viên chức.

Thông qua nhiều tầng môi giới, các đối tượng thu gom tiền của các thí sinh với mức từ 200 - 300 triệu đồng mỗi hồ sơ, sau đó phân chia khoản tiền chênh lệch để hưởng lợi.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hà Thị Lệ đã tiếp nhận 6 tỉ 515 triệu đồng từ 33 trường hợp; Nông Thị Bông tiếp nhận 2 tỉ 735 triệu đồng; Hoàng Ngọc Thái thu gom 3 tỉ 190 triệu đồng. Đáng chú ý, nhằm che giấu hành vi, các đối tượng còn yêu cầu những người liên quan xóa tin nhắn và tài liệu về các giao dịch chuyển tiền.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã tiến hành khám xét, thu giữ nhiều hồ sơ, giấy tờ, sổ ghi chép, chứng từ giao dịch ngân hàng cùng các thiết bị lưu trữ dữ liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của từng bị can; đồng thời xác minh các cá nhân có liên quan, xác định đầy đủ số tiền bị chiếm đoạt để xử lý theo quy định của pháp luật.