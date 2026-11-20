Nhóm 4 đối tượng trong vụ trộm cắp tài sản tại Cơ quan điều tra. (Ảnh:CACC)

Theo đó, VKSND tỉnh Cà Mau đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can gồm: Lý Văn Phong, Lý Văn Linh, Nguyễn Văn Phước và Nguyễn Văn Tuấn để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 173 của Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó khoảng từ 21h đến 23h ngày 3/11/2026, Lý Văn Phong đã rủ Lý Văn Linh (con ruột của Phong), Nguyễn Văn Phước và Nguyễn Văn Tuấn cùng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Sau đó, Tuấn điều khiển vỏ máy chở cả nhóm từ nhà Phong đến phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau để tìm tài sản trộm cắp.

Đến khoảng 3h ngày 4/11/2026, khi phát hiện nhà ông Đ.V.T, ngụ ấp Bùng Binh, phường Hòa Thành tắt đèn, cả nhóm thống nhất thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo sự phân công, Tuấn ở lại điều khiển vỏ máy cảnh giới, Phong, Linh và Phước đột nhập vào nhà qua cửa sổ bên hông, dùng vải che camera rồi cùng nhau khiêng trộm một két sắt có trọng lượng khoảng 500kg.

Bên trong két sắt có 15 cây vàng 24K, 24 cây vàng 18K, 16.000 USD, 7.000 AUD, 9.000.000 đồng tiền Việt Nam và 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được xác định hơn 5 tỉ đồng. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội các bị can đã dùng nhiều phương thức để tiêu thụ tài sản nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Vật chứng vụ án được thu giữ. (Ảnh: Thiên Thanh)

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có giá trị tài sản bị chiếm đoạt lớn, phương thức thực hiện hành vi có sự phân công giữa các đối tượng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau đã kịp thời chỉ đạo, phân công Kiểm sát viên tham gia kiểm sát các hoạt động điều tra ngay từ đầu.

Theo đó, Kiểm sát viên đã trực tiếp kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám xét nơi ở của các đối tượng, hoạt động nhận dạng, lấy lời khai và hỏi cung; đồng thời thường xuyên phối hợp, trao đổi với Điều tra viên để kiểm tra, đánh giá tài liệu, chứng cứ, làm rõ diễn biến vụ án, phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội cũng như vai trò của từng đối tượng.

Đáng chú ý, qua hoạt động khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thu giữ một lượng lớn vàng chưa xác định được nguồn gốc, đang tiếp tục được xác minh, làm rõ, phục vụ công tác điều tra và truy tìm tài sản liên quan đến vụ án.

Trong suốt quá trình kiểm sát, Kiểm sát viên không chỉ thực hiện việc kiểm sát trình tự, thủ tục các hoạt động điều tra mà còn chủ động bám sát từng diễn biến, kịp thời trao đổi, đề ra yêu cầu điều tra đối với những vấn đề cần tiếp tục làm rõ. Từng tài liệu, chứng cứ được thu thập đều được nghiên cứu, đối chiếu, đánh giá nhằm xác định tính khách quan, sự phù hợp giữa lời khai của các đối tượng với các chứng cứ khác trong hồ sơ; đặc biệt chú trọng làm rõ sự phân công vai trò, quá trình chiếm đoạt, vận chuyển, cất giấu và tiêu thụ tài sản. Những vấn đề phát sinh trong quá trình điều tra được Kiểm sát viên kịp thời báo cáo Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Viện để xin ý kiến chỉ đạo, bảo đảm hoạt động điều tra được kiểm sát chặt chẽ, không bỏ lọt những vấn đề cần chứng minh, đồng thời không làm oan người vô tội.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng và diễn biến phức tạp của vụ án, Lãnh đạo Phòng thường xuyên theo dõi tiến độ, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn Kiểm sát viên giải quyết các vấn đề nghiệp vụ phát sinh; Lãnh đạo Viện quan tâm chỉ đạo sát sao, yêu cầu Kiểm sát viên phát huy trách nhiệm, chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra, kiểm sát toàn diện các hoạt động tố tụng, bảo đảm việc xử lý vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Sự chỉ đạo kịp thời, thống nhất của lãnh đạo đơn vị cùng tinh thần trách nhiệm, sự sâu sát của Kiểm sát viên đã góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai cơ quan tiến hành tố tụng, bảo đảm quá trình điều tra được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Trên cơ sở tài liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 4 bị can và đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn. Sau khi xem xét tất cả các tài liệu, đề nghị của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với các bị can theo đúng quy định pháp luật.

Việc chủ động tham gia kiểm sát ngay từ đầu, theo sát từng hoạt động điều tra, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra và phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra trong vụ án thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Qua đó, góp phần bảo đảm việc phát hiện, xử lý tội phạm kịp thời, nghiêm minh, bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.