Phê chuẩn khởi tố 2 đối tượng vận chuyển trái phép gỗ Giáng Hương qua biên giới

VKSND tỉnh Quảng Trị cho biết, Viện kiểm sát đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép gỗ Giáng Hương qua biên giới.

Trước đó, ngày 2/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam, SN 1992 và Trần Thanh Hải, SN 1993, cùng trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo quy định tại khoản 1, Điều 189 Bộ luật hình sự.

2 đối tượng cùng tang vật.

Theo đó, vào lúc 7h30' ngày 3/10/2026, lực lượng chức năng gồm Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị – Hải quan Cửa khẩu Quốc tế La Lay, Chi Cục Hải quan khu vực IX và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị phát hiện phương tiện xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 74H-011.38, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 74R-003.88, do Trần Thanh Hải là người điều khiển phương tiện.

Đi cùng Nguyễn Văn Nam là người quản lý phương tiện, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế La Lay, xã La Lay, tỉnh Quảng Trị có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác liên ngành đã tiến hành khám phương tiện theo thủ tục hành chính phát hiện, bên dưới sàn thùng xe sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 74R-003.88 có hầm chứa bí mật, bên trong khoang cất giấu 45 thanh gỗ (6,588 m3), không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Bước đầu làm việc, Nguyễn Văn Nam khai nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch, gặp mặt tại Lào, sau đó bàn bạc với lái xe là Trần Thanh Hải vận chuyển về Việt Nam, để được hưởng tiền công 30 triệu đồng. Tuy nhiên khi về đến Cửa khẩu Quốc tế La Lay, nhập cảnh vào Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra.