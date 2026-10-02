Phê chuẩn khởi tố 15 bị can trong vụ lừa đảo tại 3 cơ sở thẩm mỹ ở Đắk Lắk

Thủ đoạn lừa đảo của 3 cơ sở thẩm mỹ

Ngày 2/10, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, liên quan đến các vi phạm tại cơ sở thẩm mỹ JK1, Viện thẩm mỹ MEGA GANGNAM và Viện thẩm mỹ MEGA KOREA , đến nay đã khởi tố 3 vụ án hình sự. Viện kiểm sát đã phê chuẩn quyết định khởi tố 15 bị can để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Công an đã khởi tố 3 vụ án, 15 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: CA.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, 48 khách hàng bị thiệt hại với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Theo Cơ quan điều tra, một trong những thủ đoạn được các đối tượng sử dụng là khai thác mạnh mạng xã hội để quảng cáo, thu hút khách hàng.

Nhiều fanpage, tài khoản và nền tảng trực tuyến thường xuyên đăng tải nội dung giới thiệu dịch vụ với mức giá thấp, sử dụng máy móc, công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, các đối tượng còn quảng cáo có đội ngũ bác sĩ, chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm trực tiếp thực hiện.

Các quảng cáo còn đưa ra những cam kết như “không đau”, “không xâm lấn”, “hiệu quả cao” nhằm tạo niềm tin và thu hút khách hàng đến cơ sở.

Tuy nhiên, khi khách hàng đến, mức giá được quảng cáo trên mạng thường được nhân viên giải thích chỉ là giá “trải nghiệm”. Sau đó, nhân viên sử dụng những “kịch bản” tư vấn được chuẩn bị sẵn, tập trung phân tích khuyết điểm hoặc tình trạng của khách hàng rồi giới thiệu thêm các liệu trình, gói dịch vụ có giá cao hơn.

Tùy khả năng chi trả của từng người, nhân viên đưa ra chương trình giảm giá, khuyến mại có thời hạn, hỗ trợ trả góp hoặc những lý do khác để thúc đẩy khách hàng đưa ra quyết định ngay. Theo đó, số tiền khách hàng phải thanh toán cao hơn nhiều lần so với mức giá quảng cáo ban đầu.

Đáng nói, nội dung tư vấn, cách xử lý tình huống và phương thức tác động tâm lý khách hàng đều được xây dựng thành kịch bản để nhân viên thực hiện. Trong đó, có những phương án riêng dành cho khách hàng có khả năng chi trả cao, khách hàng còn do dự hoặc yêu cầu bác sĩ trực tiếp thực hiện.

Mạo danh “bác sĩ” để dụ khách sử dụng dịch vụ

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, tại các cơ sở trên có nhiều dịch vụ mang tính chất điều trị hoặc can thiệp vào cơ thể như giảm mỡ, điều trị nám, điều trị hôi nách, cắt mí, nâng cung chân mày, nâng mũi, cắt cánh mũi, tạo hình môi, tiêm filler, botox, HA, xóa nhăn và một số dịch vụ khác.

Cơ quan Công an tiến hành kiểm tra bên trong một cơ sở thẩm mỹ. Ảnh: CA.

Trong khi đó, cơ sở và người trực tiếp thực hiện chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, một số nhân viên vẫn mặc áo blouse trắng, tự giới thiệu hoặc được giới thiệu với khách hàng là “bác sĩ”, “bác sĩ có chuyên môn cao”, “bác sĩ trực tiếp thực hiện” hoặc “bác sĩ đến từ TP Hồ Chí Minh”. Đây là yếu tố tác động lớn đến quyết định sử dụng dịch vụ của khách hàng. Nhiều người khai nhận, đồng ý thực hiện dịch vụ và giao tiền vì tin rằng người trực tiếp thực hiện là bác sĩ có trình độ chuyên môn.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ dấu hiệu cung cấp thông tin không đúng sự thật về phương pháp, công nghệ, thuốc và các chất được sử dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ.

Nội dung quảng cáo, tư vấn thường giới thiệu công nghệ hiện đại, máy móc tiên tiến, tinh chất hoặc sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài. Thế nhưng, trong một số trường hợp, phương pháp thực tế được áp dụng lại hoàn toàn khác với nội dung tư vấn ban đầu.

Điển hình, khách hàng được tư vấn giảm mỡ bằng công nghệ, máy móc chuyên dụng nhưng thực tế chủ yếu là làm nóng, massage kết hợp sử dụng thuốc giảm cân.

Có trường hợp khách hàng được tư vấn thực hiện “cấy mỡ tự thân” nhưng thực tế lại sử dụng chất làm đầy để tiêm vào cơ thể. Trong quá trình thực hiện, nhân viên còn thực hiện một số thao tác nhằm khiến khách hàng tin rằng dịch vụ đang được tiến hành đúng như nội dung đã tư vấn.

Qua điều tra 3 vụ án, cơ quan Công an nhận định các hành vi không diễn ra đơn lẻ mà được tổ chức thành một quy trình tương đối chặt chẽ, từ quảng cáo, tiếp cận khách hàng, tư vấn, xây dựng hình ảnh “bác sĩ”, chốt dịch vụ, thu tiền đến bố trí người trực tiếp thực hiện. Từ đó, làm cho khách hàng tin rằng cơ sở có đủ điều kiện hoạt động; người thực hiện có trình độ chuyên môn; phương pháp, công nghệ được áp dụng đúng như quảng cáo, từ đó đồng ý sử dụng dịch vụ và giao tiền.

Tài liệu điều tra cho thấy các hệ thống thẩm mỹ nêu trên còn tổ chức hoạt động tại nhiều địa phương với phương thức quảng cáo, tư vấn và thực hiện dịch vụ giống hoặc tương tự nhau.

Riêng hệ thống MEGA GANGNAM có 4 cơ sở tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Đắk Lắk. Hệ thống MEGA KOREA có 7 cơ sở tại Đà Nẵng, Khánh Hòa, thành phố Huế, Lâm Đồng, Quảng Trị, Cà Mau và Đắk Lắk.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang mở rộng điều tra, cá thể hóa hành vi và trách nhiệm của từng bị can để xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo, người dân khi có nhu cầu làm đẹp cần tìm hiểu kỹ điều kiện hoạt động của cơ sở. Đồng thời, xác định người trực tiếp thực hiện có phải là bác sĩ, có giấy phép hành nghề và phạm vi hành nghề phù hợp hay không.

Đối với những dịch vụ có tính chất điều trị, phẫu thuật, thủ thuật hoặc can thiệp vào cơ thể, người dân nên lựa chọn bệnh viện, phòng khám hoặc cơ sở y tế được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thực hiện dịch vụ tương ứng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị người dân từng sử dụng dịch vụ tại các cơ sở thẩm mỹ trên, nếu phát hiện cơ sở quảng cáo, tư vấn không đúng sự thật về bác sĩ, phương pháp, công nghệ, thuốc, chất sử dụng hoặc điều kiện thực hiện dịch vụ và vì tin tưởng những thông tin này mà giao tiền, cần chủ động liên hệ cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu./.