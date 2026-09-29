Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Theo đó, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Trương Minh Huy Vũ - Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Tại Kỳ họp thứ năm HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã bầu ông Trương Minh Huy Vũ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 21/9, UBND TP.HCM đã giới thiệu ông Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính Quốc tế tại TP.HCM (VIFC-HCMC) để HĐND TP.HCM bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Theo đó, các đại biểu HĐND TP.HCM đã thống nhất bầu ông Trương Minh Huy Vũ làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Trương Minh Huy Vũ sinh năm 1984, quê quán: tỉnh Đồng Tháp (trước sáp nhập là tỉnh Tiền Giang). Trình độ: Tiến sĩ Kinh tế và Chính trị quốc tế; Thạc sĩ Khoa học xã hội - Toàn cầu hóa, Quốc tế hóa và Quản trị; Cử nhân Khoa học xã hội - Nghiên cứu châu Âu; Cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác:

Từ tháng 11/2011 – 4/2018: Công tác tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Từ tháng 4/2018 – 3/2019: Phó Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Từ tháng 4/2019 – 12/2019: Phó trưởng Ban Quan hệ đối ngoại và Phát triển dự án, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Từ tháng 1/2020 – 6/2020: Phó Giám đốc phụ trách Khu Công nghệ phần mềm, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Từ tháng 5/2020 – 12/2022: Công tác tại Đại học Quốc gia TP.HCM.

Từ tháng 12/2022 – năm 2024: Công tác tại Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM. Trải qua nhiều vị trí: Đảng ủy viên, Phó viện trưởng.

Từ tháng 8/2024 đến nay: Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Từ tháng 10/2025 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Từ tháng 12/2025 đến tháng 9/2026: Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Từ tháng 3/2026 đến nay: Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tháng 9/2026: Được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.