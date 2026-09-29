Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM
Ngày 29/9, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo đó, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Trương Minh Huy Vũ - Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
Trước đó, tại Kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 21/9, UBND TP.HCM đã giới thiệu ông Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính Quốc tế tại TP.HCM (VIFC-HCMC) để HĐND TP.HCM bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.
Theo đó, các đại biểu HĐND TP.HCM đã thống nhất bầu ông Trương Minh Huy Vũ làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.
Ông Trương Minh Huy Vũ sinh năm 1984, quê quán: tỉnh Đồng Tháp (trước sáp nhập là tỉnh Tiền Giang). Trình độ: Tiến sĩ Kinh tế và Chính trị quốc tế; Thạc sĩ Khoa học xã hội - Toàn cầu hóa, Quốc tế hóa và Quản trị; Cử nhân Khoa học xã hội - Nghiên cứu châu Âu; Cao cấp lý luận chính trị.
Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/phe-chuan-ket-qua-bau-pho-chu-tich-ubnd-tp-hcm-541112.html