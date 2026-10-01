Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch TP Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên

Cụ thể, tại Quyết định số 1886/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng ông Đào Thanh Trường (trái). Ảnh: VNU

Trước đó, ngày 24/9, tại kỳ họp thứ nhất, khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND thành phố Bắc Ninh đã bầu ông Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại Quyết định số 1889/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Phạm Bảo Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Phạm Bảo Sơn (trái). Ảnh: Hungyen.gov.vn

Ngày 28/9, tại Kỳ họp thứ tư, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Phạm Bảo Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026 - 2031.