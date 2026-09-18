Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh
Ngày 18/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Cụ thể, tại Quyết định số 1800/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Trương Thanh Liêm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh.
Tại Quyết định số 1799/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với bà Nguyễn Đài Thy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đồng thời, tại Quyết định số 1798/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Hồng Thanh.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phe-chuan-ket-qua-bau-mien-nhiem-pho-chu-tich-ubnd-tinh-tay-ninh-post1386728.html