Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Ông Trương Thanh Liêm. Ảnh tư liệu: Bùi Giang/TTXVN

Cụ thể, tại Quyết định số 1800/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Trương Thanh Liêm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh.

Tại Quyết định số 1799/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với bà Nguyễn Đài Thy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng thời, tại Quyết định số 1798/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Hồng Thanh.