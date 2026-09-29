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Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 29/9/2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo Tin Tức TTXVN
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Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố tặng hoa chúc mừng ông Trương Minh Huy Vũ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21/09. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố tặng hoa chúc mừng ông Trương Minh Huy Vũ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21/09. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trương Minh Huy Vũ, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố, Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phe-chuan-ket-qua-bau-chuc-vu-pho-chu-tich-ubnd-tp-ho-chi-minh-post1389795.html