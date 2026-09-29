Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Hà Nội sẽ sử dụng dữ liệu camera, GPS kết hợp khảo sát thực tế để rà soát, đánh giá nguyên nhân và tìm giải pháp xử lý các điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Đây là nội dung trong kế hoạch khảo sát của Ban Đô thị HĐND thành phố, dự kiến triển khai trong tháng 10 và 11 tới.