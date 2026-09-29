Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Tại Lễ khởi công Dự án đầu tư Bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên ngày 29/9, ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới của UNESCO, đánh giá cao quá trình nghiên cứu, tư liệu hóa, tham vấn và đối thoại giữa Việt Nam với UNESCO, ICOMOS và Ủy ban Di sản thế giới trong việc phục dựng Điện Kính Thiên và khu vực xung quanh.