Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh, thành phố

Cụ thể, tại Quyết định số 1886/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 24/9, tại kỳ họp thứ nhất, khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND thành phố Bắc Ninh đã bầu ông Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại Quyết định số 1889/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Phạm Bảo Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.

Ngày 28/9, tại Kỳ họp thứ tư, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Phạm Bảo Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026 - 2031.