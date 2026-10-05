Phê bình một số đơn vị thực hiện chậm tiến độ các dự án tại khu vực phía Tây tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tiến độ Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quảng Trực (xã Quảng Trực)

Chiều 5/10, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tiến độ Dự án nâng cấp, sửa chữa Tỉnh lộ 681; Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tuy Đức (xã Tuy Đức); Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quảng Trực (xã Quảng Trực).

Kiểm tra thực tế Dự án nâng cấp, sửa chữa Tỉnh lộ 681, đồng chí Lưu Văn Trung phê bình chủ đầu tư và đơn vị thi công chưa huy động, bố trí đầy đủ máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ. Việc tổ chức thi công còn chậm, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương bổ sung nhân lực, máy móc thi công Tỉnh lộ 681

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương bổ sung nhân lực, máy móc; tổ chức thi công đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án. Qua đó, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

Đồng chí Lưu Văn Trung phê bình chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát chưa phối hợp chặt chẽ trong quá trình thiết kế, mua sắm trang thiết bị phục vụ học sinh nội trú

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quảng Trực, đồng chí Lưu Văn Trung phê bình chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát chưa phối hợp chặt chẽ trong quá trình thiết kế, mua sắm trang thiết bị phục vụ học sinh nội trú. Một số thiết bị chưa phù hợp với điều kiện thời tiết và nhu cầu sinh hoạt thực tế của học sinh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn dang dở; đồng thời rà soát toàn bộ trang thiết bị, vật dụng nội trú, bảo đảm phù hợp, an toàn và phát huy hiệu quả sử dụng.

Phòng ở của học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quảng Trực

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Quảng Trực tăng cường phối hợp, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm công trình được hoàn thiện đồng bộ, đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học, qua đó phát huy vai trò, ý nghĩa của một công trình giáo dục quan trọng tại khu vực biên giới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lưu Văn Trung kiểm tra tiến độ Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tuy Đức

Đối với Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tuy Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lưu Văn Trung yêu cầu đẩy nhanh thi công, ưu tiên hoàn thiện hệ thống thoát nước; tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực thi công cuốn chiếu, bảo đảm tiến độ đề ra.