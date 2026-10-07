Phê bình các địa phương, đơn vị có dự án đầu tư công chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14B, một trong những dự án chậm tiến độ trên địa bàn bị Chủ tịch UBND thành phố phê bình do đầu tư công trì trệ, tồn đọng kéo dài. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố phê bình UBND các xã, phường: Hội An, Hội An Đông, Núi Thành, Thạnh Mỹ, Nam Giang, An Thắng, cùng Sở Y tế và Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên vì chưa nghiêm túc thực hiện báo cáo định kỳ về các dự án chậm tiến độ theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 13546/STC-DA&ĐTC ngày 28/9/2026. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị này nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, trên cơ sở kết quả tổng hợp tình hình thực hiện các công trình, dự án chậm tiến độ, phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ. Báo cáo cần phản ánh đầy đủ, chính xác tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, cùng kết quả và tiến độ xử lý từng nội dung dự án, gửi về Sở Tài chính trước ngày 9/10 tới.

Bên cạnh đó, giao các chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các địa phương liên quan tập trung nguồn lực, khẩn trương xử lý dứt điểm những vướng mắc của dự án.

Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền và trách nhiệm xử lý, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phải xác định rõ tiến độ, thời hạn hoàn thành cho từng nội dung cụ thể, quyết không để xảy ra tình trạng tồn đọng, kéo dài.

Đối với các dự án đã xác định được phương án xử lý, cần tập trung triển khai, đặc biệt là các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu... đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Đối với các dự án đã hoàn thành, cần khẩn trương thực hiện thủ tục nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán theo đúng thời hạn quy định. Đồng thời, tiến hành rà soát, đề xuất đưa các dự án đã hoàn tất, không còn nội dung cần theo dõi ra khỏi danh mục giám sát của Ban Nội chính Thành ủy.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao cần chủ động phối hợp, hướng dẫn, tháo gỡ hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực phụ trách. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, cần khẩn trương tổng hợp, đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định.

Song song đó, các Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách 31 dự án thuộc danh mục theo dõi của Ban Nội chính Thành ủy cần khẩn trương rà soát, chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc xử lý, tháo gỡ khó khăn theo quy định, nhằm sớm hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng đúng tiến độ cam kết.