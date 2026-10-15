Phê bình 43 địa phương về đầu tư công lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Danh sách 43 xã, phường, đặc khu chưa báo cáo và có tỉ lệ giải ngân 0% về đầu tư công lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong đó, tại phiên họp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 57 tỉnh đã nghiêm khắc phê bình Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 43 xã, phường, đặc khu chưa báo cáo và có tỉ lệ giải ngân 0% về đầu tư công lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Kế hoạch năm 2026 của HĐND tỉnh.

Cụ thể, 43 xã, phường, đặc khu chưa báo cáo và có tỉ lệ giải ngân 0% về đầu tư công lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bao gồm: Đông Trạch, Bố Trạch, Hoàn Lão, Nam Trạch, Lệ Ninh, Cam Hồng, Lệ Thuỷ, Sen Ngư, Trường Phú, Dân Hóa, Minh Hóa, Hòa Trạch, Trung Thuần, Tân Gianh, Đồng Sơn, Ba Đồn, Bắc Gianh, Nam Gianh, Nam Ba Đồn, Quảng Ninh, Ninh Châu, Trường Ninh, Trường Sơn, Tuyên Lâm, Tuyên Sơn, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Cửa Việt, Mỹ Thủy, Hướng Phùng, Lao Bảo, A Dơi, Triệu Phong, Ái Tử, Triệu Cơ, Vĩnh Linh, Cửa Tùng, Vĩnh Hoàng, Vĩnh Thủy, Bến Quan, Đông Hà, Quảng Trị, Cồn Cỏ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 57 tỉnh yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc khắc phục những hạn chế được chỉ ra, chuyển đổi trạng thái làm việc, tập trung thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, rõ sản phẩm, kiểm đếm được kết quả. Người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.