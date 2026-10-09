Phẫu thuật ung thư phổi với vết mổ chỉ 3cm

Ngày 9/10, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tổ chức Chương trình ATA Outreach - Bach Mai 2026 nhằm thúc đẩy đào tạo phẫu thuật lồng ngực tại các quốc gia châu Á.

Từ những chương trình đào tạo đó, nhiều phẫu thuật viên trong khu vực đã có cơ hội được tiếp cận với những kiến thức mới, những kỹ thuật tiên tiến và đặc biệt là được học hỏi trực tiếp từ những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm.

Bên lề chương trình, Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Gia Khánh - Trưởng khoa Phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong chương trình đào tạo về kỹ thuật cắt phân thùy phổi, ngày 8/10, các bác sĩ đã thực hiện hai ca phẫu thuật thị phạm, gồm một ca do ê-kíp Việt Nam đảm nhiệm vào buổi sáng và một ca có sự hỗ trợ của chuyên gia quốc tế vào buổi chiều.

Bác sĩ Khánh chia sẻ bên lề chương trình về phẫu thuật cho 2 bệnh nhân. Ảnh: Hoa Linh.

Ca phẫu thuật buổi sáng là bệnh nhân nam 56 tuổi, có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm và từng đặt stent mạch vành. Trong lần khám sức khỏe định kỳ, bệnh nhân được phát hiện một nốt phổi ở thùy trên phổi trái, có đặc điểm nghi ngờ nguy cơ ung thư cao. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt phân thùy đỉnh phổi trái để loại bỏ tổn thương.

Ca thứ hai là bệnh nhân nữ 46 tuổi, có tổn thương phổi kích thước rất nhỏ nhưng kết quả sinh thiết xác định ung thư. Bệnh nhân được phẫu thuật cắt phân thùy phổi phải nhằm loại bỏ tổn thương, đồng thời bảo tồn tối đa phần phổi lành.

Theo bác sĩ Khánh, với những tổn thương được phát hiện ở giai đoạn sớm và có chỉ định phù hợp, phẫu thuật có thể mang lại hiệu quả điều trị tốt. Người bệnh sau mổ có thể chỉ cần theo dõi định kỳ mà không phải điều trị bổ trợ bằng các phương pháp khác.

Đây cũng là lý do Bệnh viện Bạch Mai đang đẩy mạnh phát triển kỹ thuật cắt phân thùy phổi, nhất là trong bối cảnh ngày càng phát hiện nhiều nốt phổi qua khám sức khỏe và chẩn đoán hình ảnh.

Ê-kíp mổ thị phạm cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ Khánh, trước đây khi nói đến nguy cơ ung thư phổi, nhiều người thường nghĩ tới nam giới lớn tuổi, hút thuốc lá hoặc những người thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, hóa chất trong môi trường lao động.

Tuy nhiên, các tổn thương dạng nốt phổi cũng có thể xuất hiện ở những người không có các yếu tố nguy cơ điển hình. Vì vậy, bác sĩ Khánh khuyến cáo người trên 40 tuổi nên chụp cắt lớp vi tính liều thấp (CT liều thấp) có khả năng phát hiện những nốt phổi nhỏ mà X-quang ngực thông thường có thể bỏ sót. Đây là phương pháp được sử dụng trong sàng lọc ung thư phổi ở những người phù hợp với tiêu chí chuyên môn.

Hiện nay, ung thư phổi giai đoạn sớm đều được phẫu thuật nội soi. Một trong những kỹ thuật đang được triển khai tại bệnh viện là phẫu thuật nội soi một đường rạch, với vết mổ khoảng 3cm. So với phương pháp sử dụng nhiều đường rạch, kỹ thuật này giúp hạn chế tổn thương mô, giảm đau sau mổ và hỗ trợ người bệnh phục hồi nhanh hơn.

Nếu trước đây phẫu thuật lồng ngực, phổi thời gian sau phẫu thuật phải mất cả tháng để bình phục thì với các phương pháp tiên tiến hiện nay, thời gian nằm viện thường khoảng 3-5 ngày. Nhiều bệnh nhân có thể sớm đi lại, sinh hoạt trở lại sau khi xuất viện. Các chi phí trong phẫu thuật đều được BHYT chi trả.