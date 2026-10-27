Phẫu thuật tình trạng co rút chân cho bé trai 9 tuổi

Ê-kíp phẫu thuật kiểm tra hiện trạng vết sẹo gây co rút chân của bệnh nhi. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tháng 3/2024, bé K. bị bỏng do lửa, tổn thương vùng ngực, đùi phải, đầu gối và cẳng chân trái. Sau khi điều trị tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa, bé xuất viện và được gia đình chăm sóc tại nhà.

Vết bỏng lành nhưng để lại sẹo co rút vùng khoeo chân trái, gây dính cẳng chân và đùi, kèm loét và tiết dịch. Theo thời gian, chân trái của bé gần như không thể duỗi. Bé phải dùng tay bò hoặc nhảy cò cò để di chuyển, gặp khó khăn trong sinh hoạt và đi học, kèm với đó là mặc cảm khi giao tiếp với bạn bè.

Nhân dịp đoàn công tác Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh đến hỗ trợ chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa. Sau khi khám và hội chẩn, bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Hòa Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cùng ê-kíp quyết định phẫu thuật nhằm giải phóng sẹo co rút, phục hồi khả năng vận động cho bé.

Ca mổ do Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Ngọc Thạch, chuyên gia vi phẫu của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa thực hiện.

Chân trái của bệnh nhi đã duỗi được sau ca phẫu thuật. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Ê-kíp cắt bỏ sẹo dính, giải phóng co rút vùng khoeo, xoay vạt da che phủ phần mất da và ghép da. Các thao tác được thực hiện cẩn thận để tránh tổn thương mạch máu và thần kinh tại vùng phẫu thuật.

Sau một tháng, vạt da và phần da ghép đều sống tốt, chân trái của bé duỗi được khoảng 150 độ. Gia đình cần tiếp tục đưa bé đến bệnh viện tập vật lý trị liệu và cho bé mang nẹp ban đêm nhằm hạn chế nguy cơ co rút vùng khoeo tái phát.

Trong đợt hỗ trợ chuyên môn này, đoàn công tác Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh đã khám khoảng 100 người bệnh và phẫu thuật 10 trường hợp khó, gồm gãy xương phức tạp, phẫu thuật vạt da vi phẫu, chuyển gân trong liệt thần kinh mác chung và các bệnh lý chỉnh hình nhi.