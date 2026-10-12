Phẫu thuật thay khớp háng thành công cho cụ bà 100 tuổi

Cụ bà T.T.H. (100 tuổi, sống tại Ninh Bình) nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt nhưng đau vùng khớp háng, hạn chế vận động. Kết quả chụp X-quang xác định tình trạng gãy xương đùi ở vùng liên mấu chuyển, đường gãy lan vào cổ xương đùi. Qua đánh giá tổng thể về tim mạch và các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ nhận định người bệnh đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật.

TS.BS Lưu Danh Huy, Phụ trách quản lý và điều hành Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình cho biết việc điều trị cho bệnh nhân trên 90 tuổi đòi hỏi sự đánh giá toàn diện.

Hội đồng chuyên môn gồm các chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, Tim mạch và Gây mê hồi sức đã thống nhất phương án gây tê tủy sống, kết hợp thay khớp háng bán phần không xi măng. Phương pháp này hướng tới mục tiêu giúp người bệnh sớm ngồi dậy, vận động nhẹ nhàng và hạn chế tối đa biến chứng do nằm bất động kéo dài.

TS.BS Lưu Danh Huy cùng ê-kíp thực hiện ca thay khớp háng cho cụ bà 100 tuổi. Ảnh: BVCC

Sau 5 ngày phẫu thuật, cụ bà đã tỉnh táo, ăn uống tốt, tự ngồi dậy và chủ động vận động khớp gối. Người bệnh tiếp tục được tập phục hồi chức năng, kết hợp kiểm soát đau, phòng ngừa nhiễm trùng, huyết khối tĩnh mạch và theo dõi sát sao tình trạng tim mạch, dinh dưỡng.

Theo TS.BS Lưu Danh Huy, gãy xương vùng khớp háng ở người cao tuổi có thể xảy ra sau những chấn thương nhẹ. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ phải nằm bất động kéo dài, làm tăng nguy cơ viêm phổi, loét tỳ đè, huyết khối tĩnh mạch sâu và thuyên tắc phổi.

Từ khi đi vào hoạt động, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã điều trị cho hơn 50 người bệnh trên 80 tuổi, trong đó có nhiều trường hợp mắc bệnh lý khớp háng cần can thiệp phẫu thuật.

Theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), gia đình có thể giảm nguy cơ té ngã ở người cao tuổi bằng những biện pháp thiết thực:

Sắp xếp nhà ở an toàn: Giữ sàn nhà khô ráo, dọn các vật cản ở lối đi, cố định thảm, bảo đảm đủ ánh sáng và lắp tay vịn tại cầu thang. Trong nhà tắm, nên có thanh vịn cạnh bồn cầu và khu vực tắm.

Chú ý khi đi lại: Người cao tuổi nên sử dụng giày dép vừa chân, có đế chống trượt; dùng gậy hoặc dụng cụ hỗ trợ nếu cần. Người có khả năng giữ thăng bằng kém nên được hỗ trợ khi di chuyển.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ: Thị lực, khả năng đi lại, tình trạng loãng xương và các bệnh lý nền cần được theo dõi. Gia đình nên trao đổi với bác sĩ về những loại thuốc có thể gây chóng mặt, buồn ngủ hoặc tụt huyết áp; không tự ý ngừng thuốc.

Duy trì vận động phù hợp: Các bài tập tăng sức mạnh cơ chân và cải thiện thăng bằng có thể giúp giảm nguy cơ té ngã. Cường độ tập cần phù hợp với sức khỏe và khả năng vận động của từng người.

Đặc biệt, khi người cao tuổi bị ngã, xuất hiện đau vùng háng hoặc đùi, không thể đứng dậy hay chịu lực lên chân, gia đình cần đưa người bệnh đi cấp cứu. Không nên cố kéo, nắn hoặc ép người bệnh đứng dậy vì có thể khiến tổn thương nghiêm trọng hơn./.