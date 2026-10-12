Phẫu thuật thay khớp háng thành công cho cụ bà 100 tuổi

Ngày 12/10, chia sẻ về ca thay khớp háng cho cụ bà 100 tuổi, TS.BS Lưu Danh Huy, Phụ trách quản lý, điều hành Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở Ninh Bình cho biết, người bệnh nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đau vùng khớp háng và hạn chế vận động. Kết quả chụp X-quang xác định tổn thương gãy vùng liên mấu chuyển xương đùi, đường gãy lan vào vùng cổ xương đùi.

Các kết quả về tim mạch, xét nghiệm và cận lâm sàng cơ bản cho thấy người bệnh đủ điều kiện để cân nhắc phẫu thuật. Tuy nhiên, với người bệnh cao tuổi, đặc biệt trên 90 tuổi, việc điều trị cần được đánh giá toàn diện và hội chẩn đa chuyên khoa.

TS.BS Lưu Danh Huy cùng ê-kíp thực hiện ca thay khớp háng cho cụ bà 100 tuổi tại cơ sở Ninh Bình.

Các chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, Tim mạch, Gây mê hồi sức cùng Hội đồng chuyên môn đã thống nhất phương án gây tê tủy sống và thay khớp háng bán phần không xi măng cho người bệnh. Mục tiêu là giúp người bệnh sớm ngồi dậy, vận động và hạn chế các biến chứng do nằm lâu.

Sau phẫu thuật, người bệnh được chăm sóc và phục hồi chức năng sớm, bao gồm tập thở, vận động các khớp, tập ngồi dậy và tăng cường vận động phù hợp. Đồng thời, các vấn đề về tim mạch, dinh dưỡng, kiểm soát đau, phòng ngừa nhiễm trùng và huyết khối tĩnh mạch được theo dõi chặt chẽ.

Sau 5 ngày, người bệnh tỉnh táo, ăn uống được, đã ngồi dậy và chủ động vận động khớp gối. Công tác phục hồi chức năng tiếp tục được triển khai nhằm từng bước giúp người bệnh có thể sớm vận động trở lại.

Thăm khám, đánh giá tình trạng của cụ bà 100 tuổi sau phẫu thuật thay khớp háng.

TS.BS Lưu Danh Huy cho biết, gãy vùng khớp háng ở người cao tuổi có thể xảy ra ngay cả sau những chấn thương nhẹ. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, người bệnh có nguy cơ phải nằm bất động kéo dài, dẫn đến nhiều biến chứng như viêm phổi, loét tỳ đè, huyết khối tĩnh mạch sâu và thuyên tắc phổi.

Từ khi đi vào hoạt động, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã điều trị cho hơn 50 người bệnh trên 80 tuổi, trong đó có nhiều trường hợp bệnh lý khớp háng cần can thiệp phẫu thuật.

Ca phẫu thuật thành công cho người bệnh 100 tuổi này tiếp tục khẳng định năng lực hội chẩn đa chuyên khoa, phẫu thuật và phục hồi chức năng chuyên sâu tại cơ sở Ninh Bình, hướng tới mục tiêu điều trị an toàn, phục hồi vận động và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh cao tuổi.