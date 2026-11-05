Phẫu thuật thay cùng lúc 2 khớp háng thành công cho cụ bà 72 tuổi

Ngày 5/11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin về trường hợp bà D.T.Y, 72 tuổi (Vũng Tàu) chấn thương nặng gãy cả cổ xương đùi sau cú ngã ngồi, mông dập xuống nền nhà.

Ca phẫu thuật thay cùng lúc 2 khớp háng toàn phần cho bệnh nhân cao tuổi tại BV Hữu nghị Việt Đức.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam cho biết, gãy cổ xương đùi hai bên cùng lúc là tình trạng hiếm gặp, đặc biệt ở người cao tuổi có nhiều bệnh lý đi kèm. Với tổn thương này, người bệnh gần như không thể tự xoay trở, việc chăm sóc cá nhân trở nên khó khăn và nguy cơ biến chứng do bất động kéo dài tăng lên. Bên cạnh đó, tình trạng đau đớn và căng thẳng sau chấn thương có thể ảnh hưởng đến việc kiểm soát huyết áp, đường huyết ở người bệnh có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường.

Trước tình trạng trên, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, đánh giá toàn diện và hội chẩn để xây dựng phương án điều trị. Ê kíp quyết định phẫu thuật thay khớp háng toàn phần hai bên. Quá trình điều trị có sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, gây mê hồi sức và nội khoa, nhằm tối ưu hóa tình trạng người bệnh trước mổ, kiểm soát các nguy cơ trong quá trình phẫu thuật và tạo điều kiện phục hồi vận động sớm.

Sau 2-3 ngày phẫu thuật, tình trạng người bệnh tiến triển tích cực. Người bệnh đã có thể ngồi dậy và bắt đầu tập đi lại dưới sự hỗ trợ, hướng dẫn của nhân viên y tế.

Bệnh nhân phục hồi dần sau phẫu thuật.

Việc từng bước phục hồi vận động sau phẫu thuật là tín hiệu đáng mừng, góp phần hạn chế những hệ lụy do nằm lâu và mở ra cơ hội cải thiện khả năng đi lại, nâng cao chất lượng cuộc sống. Kết quả này đồng thời cho thấy vai trò của việc lựa chọn phương án phẫu thuật phù hợp, phối hợp đa chuyên khoa và xây dựng kế hoạch chăm sóc, phục hồi chức năng theo tình trạng thực tế của người bệnh.

Theo nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị ở nhóm người bệnh từ 100 tuổi trở lên bị gãy đầu trên xương đùi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trong giai đoạn từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2025, các bác sĩ ghi nhận 28 trường hợp người bệnh từ 100 tuổi trở lên bị gãy đầu trên xương đùi. Trong số này, 16 người bệnh được phẫu thuật thay khớp háng bán phần và được đưa vào nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị, khả năng sống còn và phục hồi chức năng trong 12 tháng sau phẫu thuật.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, té ngã trong sinh hoạt, đặc biệt là ngã trong nhà, là nguyên nhân thường gặp gây chấn thương ở người cao tuổi. Sàn nhà trơn trượt, ẩm ướt, thiếu điểm tựa, cùng các yếu tố như loãng xương, choáng hoặc mất thăng bằng có thể làm tăng nguy cơ gãy xương sau té ngã.

Để phòng ngừa, gia đình cần giữ sàn nhà khô ráo, sử dụng vật liệu chống trượt, bố trí lối đi thông thoáng và lắp đặt tay vịn tại những vị trí cần thiết. Người cao tuổi cần được theo dõi sức khỏe định kỳ, kiểm soát tốt các bệnh lý nền và thăm khám để đánh giá nguy cơ loãng xương, từ đó có biện pháp dự phòng phù hợp theo hướng dẫn của bác sĩ.

"Một cú ngã tưởng chừng đơn giản có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến khả năng vận động và chất lượng cuộc sống. Chủ động phòng ngừa té ngã, phát hiện sớm chấn thương và đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời là những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe người cao tuổi", BS Khánh nhấn mạnh.