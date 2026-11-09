Phẫu thuật thắt ống động mạch cho trẻ sơ sinh suy tim, suy hô hấp

Các bác sĩ đang thực hiện ca phẫu thuật thắt ống động mạch cho cháu bé. (Ảnh: Phạm Thảo)

Sau sinh, bệnh nhi được chẩn đoán mắc tim bẩm sinh còn ống động mạch, suy hô hấp, phù phổi, suy tim. Trong tình trạng sức khỏe chưa ổn định, việc tiến hành phẫu thuật đặt ra nhiều thách thức. Trước cuộc mổ, bệnh nhi đã được các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Sơ sinh chăm sóc, theo dõi sát và điều trị tích cực. Quá trình ổn định tình trạng hô hấp, tuần hoàn đóng vai trò quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện phẫu thuật.

Với bệnh nhi chỉ mới vài ngày tuổi, thể trạng còn yếu, cuộc phẫu thuật đòi hỏi sự đánh giá kỹ lưỡng, thao tác chính xác và phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp bác sĩ phẫu thuật tim mạch thuộc Khoa Ngoại tổng hợp và Khoa Gây mê hồi sức nhằm bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thực hiện.

Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi có những chuyển biến tích cực. Trẻ đã có thể tự thở, bú tốt và tăng cân đều. Hiện bệnh nhi đã ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhi ổn định, đủ điều kiện xuất viện. (Ảnh: Phạm Thảo)

Các bác sĩ cho biết, đối với trẻ sơ sinh, nhất là những trường hợp mắc bệnh lý tim bẩm sinh kèm suy hô hấp nặng, quá trình điều trị đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, liên tục giữa các chuyên khoa.

Thành công của ca phẫu thuật là kết quả từ nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ các khoa: Sơ sinh, Ngoại tổng hợp, Gây mê hồi sức cùng các bộ phận liên quan.

Đây không chỉ là niềm vui của gia đình bệnh nhi mà còn là dấu mốc đáng ghi nhận trong hành trình phát triển kỹ thuật chuyên sâu của Bệnh viện Nhi Hà Nội, góp phần mở rộng cơ hội điều trị cho trẻ sơ sinh mắc các bệnh lý tim bẩm sinh.