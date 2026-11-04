Phẫu thuật thành công u tủy sống cho bệnh nhân người Mỹ béo phì

Ông Trent Stephen Rogers (bên trái) và BSCKI Lê Quang Huy (Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng) sau 2 ngày phẫu thuật. Ảnh: DIỄM HƯƠNG - TRƯỜNG SƠN

Người bệnh là ông Trent Stephen Rogers (37 tuổi, quốc tịch Mỹ), nhập viện trong tình trạng đau vùng thắt lưng lan xuống chân trái, kèm tê bì, yếu chân và đi lại khó khăn. Các triệu chứng kéo dài hơn một năm, ảnh hưởng lớn đến công việc, giấc ngủ và sinh hoạt hằng ngày.

Qua thăm khám và chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng, các bác sĩ phát hiện khối u ngoài tủy kích thước khoảng 3cm, nằm trong ống sống tại vị trí đốt sống thắt lưng L2, liên quan mật thiết với các rễ thần kinh vùng chóp tủy và đuôi ngựa.

Theo BSCKI Lê Quang Huy (Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng), đây là trường hợp phẫu thuật phức tạp do khối u nằm gần các cấu trúc thần kinh quan trọng, đòi hỏi quá trình tiếp cận, bóc tách phải chính xác nhằm bảo tồn tối đa chức năng thần kinh.

Đặc biệt, người bệnh cao 1,95m, nặng 165kg, chỉ số khối cơ thể (BMI) khoảng 43,3, thuộc nhóm béo phì nặng. Thể trạng này gây nhiều khó khăn trong gây mê, kiểm soát đường thở, bố trí tư thế phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu, đồng thời làm tăng nguy cơ biến chứng.

Sau khoảng 3 giờ phẫu thuật với sự hỗ trợ của kính vi phẫu và hệ thống theo dõi thần kinh trong mổ, các bác sĩ đã lấy bỏ hoàn toàn khối u. Hai ngày sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt, có thể đứng dậy, đi lại và tự sinh hoạt; đến nay chưa ghi nhận di chứng thần kinh.

Dưới sự giám sát của hệ thống theo dõi điện sinh lý thần kinh trong mổ (IONM), khối u của bệnh nhân đã được ê kíp bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng lấy bỏ hoàn toàn. Ảnh: Bệnh viện Đà Nẵng cung cấp

Chia sẻ về quá trình điều trị, ông Trent Stephen Rogers cho biết, trước khi đến Bệnh viện Đà Nẵng, những cơn đau kéo dài hơn một năm khiến ông gặp nhiều khó khăn trong đi lại, làm việc và sinh hoạt, thậm chí mất ngủ.

“Sau ca phẫu thuật, tôi cảm thấy rất khỏe. Cơn đau hoàn toàn biến mất, chất lượng cuộc sống của tôi đã trở lại như trước. Giờ đây tôi ngủ được, đi lại được, có thể tự đứng dậy và làm những việc cần thiết trong cuộc sống của mình. Các bác sĩ và điều dưỡng ở đây rất tuyệt vời”, ông Rogers chia sẻ.

Với loại phẫu thuật vi phẫu u tủy tương tự, chi phí tự thanh toán tại Mỹ có thể lên đến khoảng 35.000 - 60.000 USD (tương đương 910 triệu - 1,56 tỷ đồng). Trong khi đó, chi phí điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng chỉ khoảng 20-30 triệu đồng (theo chi phí của ca bệnh này).