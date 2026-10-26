Phẫu thuật thành công loại bỏ khối u phổi nặng gần 1,5kg chèn ép tim, phổi và mạch máu lớn

Trước đo, bệnh nhân nam, 69 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau tức ngực âm ỉ kéo dài và cảm giác khó thở ngày một trầm trọng hơn trong suốt 2 tháng qua. Tình trạng này khiến mọi sinh hoạt hàng ngày trở nên khó khăn, người bệnh luôn trong trạng thái mệt mỏi, thở hụt hơi.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã tiến hành thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu. Kết quả cho thấy một khối u phổi trái kích thước rất lớn lên tới khoảng 20cm. Khối u khổng lồ này đã chiếm gần trọn không gian lồng ngực trái, chèn ép trực tiếp lên các cấu trúc vô cùng quan trọng ở trung thất bao gồm tim, phổi và các mạch máu lớn. Nếu không can thiệp kịp thời, sự chèn ép này sẽ dẫn đến suy hô hấp, suy tim và đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Khối u được đưa ra ngoài lồng ngực có trọng lượng lên tới gần 1,5kg.

Trước tính chất phức tạp của ca bệnh, Hội đồng u được thành lập với sự tham gia của các chuyên gia thuộc nhiều chuyên khoa, gồm: Ung bướu, Phẫu thuật lồng ngực, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh, Giải phẫu bệnh và Phục hồi chức năng. Trên cơ sở đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, các bác sĩ xây dựng phương án điều trị phù hợp, nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình phẫu thuật và tối ưu khả năng hồi phục sau mổ.

Đặc biệt, một trong những yếu tố được chú trọng trong quá trình điều trị là áp dụng chương trình phục hồi sớm sau phẫu thuật (ERAS), với công tác chuẩn bị cho người bệnh được thực hiện ngay từ trước mổ.

Bệnh nhân được hướng dẫn các bài tập thở chuyên sâu để tối ưu hóa thể tích phổi lành, đồng thời thiết lập chế độ dinh dưỡng tích cực để nâng cao thể trạng. Quá trình chuẩn bị thể lực kỹ lưỡng này đóng vai trò như một "bước đệm" hoàn hảo, giúp bệnh nhân có đủ sức chống đỡ với cuộc đại phẫu, tạo thuận lợi tối đa cho ekip phẫu thuật, đồng thời hạn chế các biến chứng hô hấp và thúc đẩy quá trình liền thương trong giai đoạn hậu phẫu.

Hiện bệnh nhân đã có thể tự đi lại, ăn uống bình thường; lồng ngực nhẹ nhõm, nhịp thở êm ái và thay đổi rõ rệt so với trước phẫu thuật.

Với thể trạng bệnh nhân lớn tuổi, khối u rất lớn chèn ép tim, phổi và các cơ quan trọng yếu đặt ra bài toán không hề đơn giản với bác sĩ khoa Phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Sau hơn hai giờ đồng hồ, ekip phẫu thuật đã phối hợp cùng với khoa Gây mê hồi sức lấy bỏ thành công toàn bộ khối u khổng lồ kèm theo một phần thùy phổi trái bị tổn thương. Khối u được đưa ra ngoài lồng ngực có trọng lượng lên tới gần 1,5kg.

Nhờ thể trạng được chuẩn bị tốt từ chương trình ERAS trước mổ, cùng kỹ thuật phẫu thuật và gây mê tối ưu, quá trình hồi phục hậu phẫu diễn ra thuận lợi. Người bệnh đã được rút ống dẫn lưu lồng ngực vào ngày thứ 3 sau mổ và hoàn toàn đủ tiêu chuẩn xuất viện vào ngày thứ 5. Hiện tại, người bệnh đã có thể tự đi lại, ăn uống bình thường; lồng ngực nhẹ nhõm, nhịp thở êm ái và thay đổi rõ rệt so với trước phẫu thuật.

BSCKII. Đặng Nguyên Kha (Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng) đưa ra lời khuyên thiết thực cho cộng đồng: "Rất nhiều trường hợp ung thư phổi hay các khối u lồng ngực ở giai đoạn sớm phát triển âm thầm và hoàn toàn không có triệu chứng rõ ràng. Khi người bệnh cảm thấy đau tức ngực hay khó thở thì khối u thường đã đạt kích thước lớn hoặc chèn ép các cơ quan lân cận, khiến việc phẫu thuật trở nên nặng nề và phức tạp."

Bác sĩ Kha nhấn mạnh, người dân nên chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ. Việc phát hiện sớm các tổn thương phổi ngay khi kích thước còn nhỏ sẽ mang lại cơ hội điều trị triệt căn cao nhất, phương pháp phẫu thuật sẽ diễn ra nhẹ nhàng, ít xâm lấn, bảo tồn được tối đa chức năng hô hấp và mang lại chất lượng cuộc sống lâu dài tốt nhất cho người bệnh.