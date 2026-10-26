Phẫu thuật thành công khối u phổi nặng gần 1,5kg chèn ép tim và mạch máu lớn

Trước đó, bệnh nhân nam 69 tuổi nhập viện sau khoảng 2 tháng bị đau tức ngực âm ỉ, khó thở ngày càng tăng. Các triệu chứng khiến việc sinh hoạt hằng ngày gặp nhiều khó khăn, người bệnh thường xuyên mệt mỏi, hụt hơi.

Qua thăm khám, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng phát hiện khối u phổi trái có kích thước khoảng 20cm, chiếm gần trọn không gian lồng ngực trái.

Khối u chèn ép các cấu trúc quan trọng ở trung thất, trong đó có tim, phổi và các mạch máu lớn, khiến tình trạng người bệnh trở nên phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ suy hô hấp, suy tim và đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Hình ảnh khối u trên CT

Trước tính chất phức tạp của ca bệnh, Hội đồng u được thành lập với sự tham gia của các chuyên gia thuộc nhiều chuyên khoa, gồm Ung bướu, Phẫu thuật lồng ngực, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh, Giải phẫu bệnh và Phục hồi chức năng. Trên cơ sở đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, các bác sĩ xây dựng phương án điều trị phù hợp, nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình phẫu thuật và tối ưu khả năng hồi phục sau mổ.

Một trong những yếu tố được chú trọng trong quá trình điều trị là áp dụng chương trình phục hồi sớm sau phẫu thuật (ERAS), với công tác chuẩn bị cho người bệnh được thực hiện ngay từ trước mổ.

Theo đó, bệnh nhân được tăng cường dinh dưỡng và hướng dẫn các bài tập phục hồi chức năng hô hấp nhằm cải thiện thể trạng, tối ưu khả năng hoạt động của phần phổi lành.

Việc chuẩn bị thể lực trước phẫu thuật góp phần giúp người bệnh nâng cao khả năng đáp ứng với cuộc đại phẫu, đồng thời hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng hô hấp và thúc đẩy quá trình hồi phục hậu phẫu.

Với bệnh nhân lớn tuổi, mang khối u có kích thước lớn và chèn ép nhiều cơ quan trọng yếu, cuộc phẫu thuật đặt ra không ít thách thức đối với ê-kíp Phẫu thuật lồng ngực và Gây mê hồi sức.

Hiện người bệnh đã có thể tự đi lại, ăn uống bình thường; lồng ngực nhẹ nhõm, nhịp thở êm ái và thay đổi rõ rệt so với trước phẫu thuật

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy bỏ thành công toàn bộ khối u cùng một phần thùy phổi trái bị tổn thương. Khối u được đưa ra khỏi cơ thể có trọng lượng gần 1,5kg.

Sau phẫu thuật, nhờ công tác chuẩn bị trước mổ, kỹ thuật phẫu thuật và gây mê hồi sức, người bệnh hồi phục thuận lợi. Bệnh nhân được rút ống dẫn lưu lồng ngực vào ngày thứ 3 sau mổ và đủ điều kiện xuất viện vào ngày thứ 5.

Hiện người bệnh có thể tự đi lại, ăn uống bình thường. Tình trạng đau tức ngực, khó thở trước đó được cải thiện rõ rệt, chất lượng sinh hoạt từng bước trở lại bình thường.

Chia sẻ về trường hợp này, BSCKII Đặng Nguyên Kha cho biết, nhiều trường hợp ung thư phổi hoặc khối u lồng ngực ở giai đoạn sớm phát triển âm thầm, chưa biểu hiện triệu chứng rõ ràng. Khi người bệnh xuất hiện đau tức ngực, khó thở, khối u có thể đã phát triển lớn hoặc chèn ép các cơ quan lân cận, khiến quá trình điều trị, đặc biệt là phẫu thuật, trở nên phức tạp hơn.

Theo bác sĩ Kha, người dân cần chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ và thực hiện tầm soát theo khuyến cáo chuyên môn, nhất là khi có các yếu tố nguy cơ. Việc phát hiện sớm tổn thương phổi giúp tăng cơ hội điều trị hiệu quả, tạo điều kiện lựa chọn phương pháp can thiệp phù hợp, hạn chế mức độ xâm lấn và bảo tồn chức năng hô hấp.