Phẫu thuật thành công khối bướu buồng trứng nặng 15 kg ở bé gái 14 tuổi

Theo chia sẻ từ gia đình, sự gia tăng kích thước vùng bụng quá nhanh khiến trẻ gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế trong việc đi lại và sinh hoạt hằng ngày. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp với kết quả chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện một khối bướu buồng trứng bên trái có kích thước rất lớn (40x30x30cm), chiếm gần như toàn bộ khoang bụng của bệnh nhi.

Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) vừa phẫu thuật thành công khối bướu buồng trứng nặng 15kg ở bé gái 14 tuổi. Ảnh: BV

Đánh giá đây là ca bệnh đặc biệt phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng cao trong quá trình can thiệp, Khoa Ngoại Tổng hợp đã nhanh chóng tổ chức hội chẩn chuyên khoa để xây dựng phương án phẫu thuật tối ưu và an toàn nhất cho trẻ.

Trong ca mổ, ê-kíp phẫu thuật đã kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, tiến hành bóc tách và lấy trọn vẹn khối bướu nặng 15kg ra khỏi cơ thể bé gái. Song song với việc loại bỏ tổn thương, các bác sĩ đã tỉ mỉ xử lý nhằm bảo tồn tối đa phần mô buồng trứng lành cùng chức năng sinh sản sau này cho bệnh nhi.

Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bé gái đã phục hồi ổn định. Trẻ hiện tiếp tục được theo dõi sát sao và chăm sóc hậu phẫu tại bệnh viện.

BS.CKII Đinh Việt Hưng, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết bướu buồng trứng ở trẻ em là bệnh lý ít gặp, với biểu hiện ban đầu có thể không rõ ràng. Khi khối bướu phát triển lớn, trẻ có thể xuất hiện các dấu hiệu như bụng to nhanh, đau bụng hoặc những bất thường khác.

Theo các chuyên gia y tế, bướu buồng trứng ở trẻ em có thể lành tính hoặc ác tính. Vì vậy, khi nhận thấy bụng trẻ to lên bất thường hoặc tăng kích thước nhanh trong thời gian ngắn, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và xử trí kịp thời./.