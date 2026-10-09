Phẫu thuật thành công cho trẻ sinh non 26 tuần, bị thủng ruột tự phát

Điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai chăm sóc em bé sau ca phẫu thuật. Ảnh: H.T

Bé trai là con của bà N.T.T.T. (ở xã Tân An, thành phố Đồng Nai), sinh thường tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất khi thai được 26 tuần, nặng chỉ 700 gram. Ngay sau sinh, trẻ có biểu hiện da tím mỏng đỏ toàn thân, khóc rên, thở yếu, phản xạ kém, trương lực cơ yếu. Trẻ được hồi sức sơ sinh, hỗ trợ thở CPAP sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để tiếp tục điều trị chuyên sâu với chẩn đoán suy hô hấp ở trẻ sơ sinh, rối loạn liên quan đến sinh non, nhiễm trùng hệ thống, hạ đường huyết…

Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Thị Thanh, Phụ trách Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh cho biết: Ở trẻ sinh cực non, hệ hô hấp, tiêu hóa và nhiều cơ quan khác còn non yếu, khiến nguy cơ biến chứng cao. Đặc biệt, thủng ruột tự phát là tình trạng thành ruột xuất hiện lỗ thủng, có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng, đòi hỏi phải được đánh giá và xử trí kịp thời.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhi, các ê-kíp chuyên môn đã khẩn trương phối hợp triển khai phẫu thuật khâu ruột cho bệnh nhi. Khoa Ngoại tổng hợp thực hiện can thiệp ngoại khoa, trong khi Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức và Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh phối hợp bảo đảm công tác gây mê, hồi sức, duy trì và theo dõi các chức năng sống của trẻ trong suốt quá trình phẫu thuật.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp đặc biệt nặng, đặt ra nhiều thách thức trong quá trình hồi sức, gây mê và phẫu thuật do trẻ có tuổi thai rất nhỏ, cân nặng cực thấp, các cơ quan trong cơ thể chưa phát triển hoàn thiện. Do đó, từng thao tác đều đòi hỏi sự chính xác, thận trọng cao độ, cùng khả năng xử trí linh hoạt trước những diễn biến bất thường.

Thành công bước đầu của ca phẫu thuật cho thấy vai trò quan trọng của sự phối hợp liên chuyên khoa trong cấp cứu, điều trị những bệnh nhi có nguy cơ rất cao. Sau phẫu thuật, bệnh nhi đang tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh. Các bác sĩ, điều dưỡng theo dõi sát các chỉ số sinh tồn, hỗ trợ hô hấp, kiểm soát thân nhiệt và thực hiện các biện pháp điều trị theo chỉ định chuyên môn nhằm kịp thời phát hiện, xử trí những bất thường.