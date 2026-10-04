Phẫu thuật thành công cho trẻ sinh non 1,3kg bị teo thực quản

Ngày 4-10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, ê-kíp bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu, điều trị thành công cho trẻ 7 ngày tuổi bị teo thực quản. Đây là trường hợp nhẹ cân nhất trong những ca teo thực quản được bệnh viện tiếp nhận và phẫu thuật thành công.

Trước khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, trẻ sinh non 34 tuần tại một cơ sở y tế tư nhân, với cân nặng chỉ 1,3kg. Sau sinh 7 ngày, trẻ xuất hiện dấu hiệu suy hô hấp. Qua thăm khám ban đầu tại Khoa Nhi, các bác sĩ nghi ngờ trẻ bị teo thực quản nên hội chẩn với Tổ Ngoại Nhi của Khoa Ngoại tổng quát. Kết quả thăm khám và chụp phim xác định trẻ bị teo thực quản nặng (type C), trên nền sinh non, nhẹ cân, viêm phổi nặng và rối loạn đông máu.

Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhi.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhi, các bác sĩ liên chuyên khoa sơ sinh, ngoại nhi, gây mê và huyết học đã hội chẩn, thống nhất truyền huyết tương tươi để điều chỉnh rối loạn đông máu, sau đó tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành thắt đường dò khí thực quản, đồng thời làm sạch mép 2 đầu đoạn thực quản bị teo và khâu nối 2 đầu trực tiếp với nhau để tái lập sự liên tục của ống thực quản. Ngày thứ nhất sau phẫu thuật, bệnh nhi được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch và bắt đầu được cai thở máy.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Tồn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, đây là ca phẫu thuật khó do bệnh nhi sinh non, nhẹ cân, đồng thời viêm phổi nặng và rối loạn đông máu. Do đó, ê-kíp phẫu thuật phải đặc biệt thận trọng trong quá trình gây mê, phẫu thuật và hồi sức sau mổ. Trong vòng 1 năm, đây là ca phẫu thuật teo thực quản bẩm sinh thứ 3 được Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tiếp nhận và điều trị thành công. Kỹ thuật phẫu thuật nêu trên được bệnh viện tiếp nhận từ sự chuyển giao của đoàn chuyên gia phẫu thuật nhi Hoa Kỳ.

Việc từng bước làm chủ kỹ thuật phẫu thuật teo thực quản giúp Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý bẩm sinh phức tạp ở trẻ sơ sinh, hạn chế nguy cơ phải chuyển tuyến, đồng thời mở thêm cơ hội điều trị cho những trẻ sinh non, nhẹ cân, có bệnh lý nặng.