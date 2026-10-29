Phẫu thuật thành công cho cụ bà 100 tuổi mắc u dạ dày

Ngày 29/10, Bệnh viện K vừa thông tin về ca bệnh hiếm gặp điều trị thành công u mô đệm đường tiêu hóa (GIST) dạ dày ở tuổi 100. Cụ bà L.T.H được gia đình đưa đến nhập viện sau ba ngày xuất hiện đau bụng vùng thượng vị. Trước đó, bà H được theo dõi u GIST dạ dày tại tuyến dưới, chưa loại trừ nguy cơ vỡ u, chảy máu ổ bụng nên được chuyển đến Bệnh viện K để tiếp tục đánh giá và điều trị.

Các bác sĩ Bệnh viện K đã phẫu thuật thành công cho cụ bà ở ngưỡng tuổi hiếm 100. (Ảnh: BVCC).

Các bác sĩ nhận định, người bệnh 100 tuổi, việc lựa chọn phương án điều trị không chỉ hướng tới xử trí khối u mà còn cần tính đến những yếu tố nguy cơ có thể phát sinh trong quá trình gây mê, phẫu thuật và hồi phục sau can thiệp.

Sau quá trình đánh giá và hội chẩn chuyên môn, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cắt dạ dày hình chêm nhằm xử trí tổn thương GIST dạ dày. Trong quá trình phẫu thuật ghi nhận khối u đã vỡ tự phát, gây chảy máu và hình thành dịch trong ổ bụng. Các bác sĩ rửa, hút dịch trong ổ bụng, đồng thời tiếp tục xử trí tổn thương theo phương án phẫu thuật đã lựa chọn.

Theo PGS.TS Kim Văn Vụ, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 1, Bệnh viện K, ở người bệnh cao tuổi, đặc biệt ở ngưỡng 100 tuổi, quyết định phẫu thuật đòi hỏi sự cân nhắc giữa yêu cầu xử trí tổn thương và những nguy cơ có thể gặp phải. Vì vậy, phương án can thiệp cần được xây dựng trên cơ sở đánh giá chuyên môn và tình trạng cụ thể của người bệnh, thay vì chỉ dựa vào tuổi tác để định hướng điều trị. Việc gây mê, kiểm soát các yếu tố nguy cơ diễn biến trong mổ cũng được ekip trao đổi, tính toán cẩn trọng từng bước để đảm bảo làm chủ các tình huống có thể xảy ra.

Sau ca phẫu thuật bệnh nhân được đánh giá tiến triển tốt, sức khỏe ổn định, vận động đi lại, ăn uống sinh hoạt trở lại. Đây là minh chứng cho thấy, tuổi tác không phải là rào cản trong các ca phẫu thuật, đó là một trong những yếu tố cần cân nhắc để đưa ra phác đồ phù hợp, hướng đến vừa đảm bảo điều trị về ung thư học vừa giúp người bệnh có thể phục hồi sớm.

Tại Bệnh viện K, việc tiếp nhận và điều trị những trường hợp phức tạp tiếp tục đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, đánh giá thận trọng và lựa chọn phương án điều trị phù hợp với từng hoàn cảnh lâm sàng. Với mỗi người bệnh, đặc biệt là những trường hợp cao tuổi, lựa chọn điều trị phù hợp không chỉ hướng tới xử trí loại bỏ tổn thương mà còn cần được đặt trong yêu cầu bảo đảm an toàn và chăm sóc toàn diện trong suốt quá trình điều trị.