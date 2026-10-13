Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân chịu cảnh 'ngủ ngồi' hơn 10 năm ở Cà Mau

Chiều 13.10, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) cho hay, vừa tiếp nhận bệnh nhân bị đa polyp mũi hai bên, viêm đa xoang mạn tính và tổn thương vùng mũi xoang bên phải, cần được giải phẫu.

CT mũi xoang của bệnh nhân trước khi phẫu thuật

Theo đó, ông T.V.H. (74 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau) bị tình trạng nghẹt mũi đã kéo dài hơn 10 năm. Mũi thường xuyên bị bít tắc khiến ông khó thở, phải chuyển sang thở bằng miệng. Đặc biệt, khi nằm xuống thì tình trạng nghẹt mũi rất nặng.

Ông H. thường phải kê đầu thật cao để dễ thở, thậm chí có những đêm phải ngủ ngồi. Do đó, giấc ngủ thường xuyên bị gián đoạn, ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, ông còn thường xuyên đau đầu và khạc đàm đục, chịu đựng cảm giác khó chịu dai dẳng qua nhiều năm.

Trước tình trạng sức khỏe ngày càng suy giảm, gia đình đưa ông đến Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu điều trị.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng bệnh của bệnh nhân

Qua thăm khám chuyên khoa và đánh giá hình ảnh CT mũi xoang, bác sĩ ghi nhận tình trạng đa polyp mũi hai bên, bên phải nhiều hơn bên trái; viêm đa xoang mạn tính.

Do tổn thương trong hốc mũi, kết hợp viêm xoang kéo dài đã góp phần gây bít tắc đường thở và ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

Sau khi đánh giá, các bác sĩ thống nhất chỉ định phẫu thuật nội soi cắt polyp mũi và mở các xoang hai bên, với mục tiêu xử trí tổn thương gây bít tắc, cải thiện thông khí và dẫn lưu xoang.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đồng thời lấy mô tổn thương gửi xét nghiệm giải phẫu bệnh để xác định bản chất. Đặc biệt, tại khu vực nghi ngờ u mũi xoang bên phải.

Chỉ sau hai ngày phẫu thuật, bệnh nhân có thể nằm ngủ và hít thở bằng mũi bình thường, không còn phải kê đầu thật cao hay ngủ ngồi như trước.

Ông H. rất vui mừng khi đã được nằm xuống và tận hưởng một giấc ngủ bình thường, sau hơn 10 năm chờ đợi.

Bệnh nhân vui mừng khi nằm ngủ bình thường trở lại, sau phẫu thuật thành công

BS CKI Nguyễn Hồng Trứ, Phó khoa Ngoại - Liên chuyên khoa (Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu) khuyến cáo, nếu gặp tình trạng nghẹt mũi kéo dài thì không nên xem nhẹ. Đây có thể là biểu hiện của polyp mũi, viêm xoang mạn tính hoặc các tổn thương khác của mũi xoang.

Vì vậy, khi bị nghẹt mũi dai dẳng, phải thở miệng, khó ngủ, đau đầu hoặc khạc đàm kéo dài… người dân nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng để được thăm khám và điều trị kịp thời.