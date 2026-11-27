Qua thăm khám và thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng, bác sĩ phát hiện bệnh nhân V. có một khối u lớn ở vùng trung thất trước. Ảnh: BVĐN

Bệnh nhân N.T.V. (sinh năm 1996, trú tại xã Hiệp Đức) nhập viện sau khoảng một tháng xuất hiện triệu chứng đau tức ngực và tê tay trái. Qua thăm khám, chụp CT lồng ngực và PET-CT, các bác sĩ phát hiện khối u lớn ở vùng trung thất trước với kích thước khoảng 80 x 100mm.

Đáng chú ý, khối u tăng sinh mạch máu mạnh, phát triển bao quanh và tiếp giáp phức tạp với nhiều mạch máu lớn ở vùng trung thất như động mạch cảnh chung trái, động mạch dưới đòn trái, thân động mạch cánh tay đầu phải và tĩnh mạch vô danh.

Đây là các mạch máu quan trọng có nhiệm vụ nuôi dưỡng vùng đầu, cổ và hai chi trên. Do đó, quá trình bóc tách khối u tiềm ẩn nguy cơ xuất huyết nghiêm trọng, đòi hỏi kíp mổ phải hết sức cẩn trọng.

Sau khi hội chẩn, đánh giá toàn diện tình trạng bệnh nhân và độ phức tạp của khối u, các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực (Bệnh viện Đà Nẵng) quyết định phẫu thuật cắt bỏ u bằng phương pháp mổ mở qua đường giữa xương ức.

Phương pháp phẫu thuật nội soi không được chỉ định do khối u quá lớn, tăng sinh mạch máu mạnh và bao quanh các cấu trúc mạch máu quan trọng.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 4 giờ với nhiều thách thức trong khâu bóc tách, bởi hệ thống mạch máu tăng sinh dày đặc, len lỏi và ôm trọn các mạch máu lớn.

BSCKII. Thân Trọng Vũ, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực cho biết, tính chất phức tạp của khối u cùng hiện tượng tăng sinh mạch máu khiến nguy cơ xuất huyết trong mổ rất cao. Ê-kíp phải kiểm soát chặt chẽ từng thao tác bóc tách, phối hợp nhịp nhàng giữa phẫu thuật viên với ê-kíp gây mê hồi sức; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương tiện và nguồn máu dự phòng để chủ động xử trí mọi tình huống.

Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa các ê-kíp cùng khâu chuẩn bị kỹ lưỡng, các bác sĩ đã bóc tách và lấy trọn vẹn khối u, bảo vệ an toàn cho các cấu trúc mạch máu quan trọng.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, phục hồi tốt, có thể ăn uống và sinh hoạt bình thường. Bệnh nhân được xuất viện sau 5 ngày điều trị. Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u máu thể hang.

Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh ổn định, phục hồi tốt, có thể ăn uống, đi lại và sinh hoạt bình thường. Ảnh: BVĐN

BSCKII. Thân Trọng Vũ cho biết thêm, u máu thể hang là bệnh lý rất hiếm gặp, chiếm chưa tới 0,5% tổng số các u trung thất. Do số ca bệnh ít, y văn hiện nay chủ yếu ghi nhận qua các báo cáo ca bệnh đơn lẻ cùng các nghiên cứu về đặc điểm chẩn đoán hình ảnh và điều trị ngoại khoa.

Việc chẩn đoán, điều trị bệnh lý này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, nhất là với các trường hợp khối u kích thước lớn, tăng sinh mạch máu và bao bọc các cấu trúc giải phẫu quan trọng.

Đây là lần đầu tiên Khoa Ngoại lồng ngực (Bệnh viện Đà Nẵng) chẩn đoán và phẫu thuật thành công một trường hợp u máu thể hang kích thước lớn ở trung thất, với tình trạng tăng sinh mạch máu và len lỏi phức tạp giữa các mạch máu lớn quan trọng.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau tức ngực kéo dài, tê bì tay hay các biểu hiện khác. Bệnh nhân cần chủ động đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh bỏ sót các bệnh lý tiềm ẩn.