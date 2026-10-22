Phẫu thuật thành công ca nắn chỉnh vẹo cột sống không ghép xương đầu tiên tại Việt Nam

Bệnh nhi là bé gái 10 tuổi, quê tại Bắc Ninh, trước đó có sức khỏe hoàn toàn bình thường. Thời gian gần đây, gia đình phát hiện hai vai bé bị lệch, thân mình biến dạng và dáng đi mất cân đối.

Khi đưa bé đến thăm khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, kết quả chụp X-quang cho thấy cột sống ngực - thắt lưng của trẻ bị vẹo với góc nghiêng (góc Cobb) lên tới 48°. Mức độ biến dạng nặng này có nguy cơ tiếp tục tiến triển xấu nên cần xem xét can thiệp phẫu thuật.

Trực tiếp đánh giá tình trạng cho bệnh nhi, Đại tá TS.BS Phan Trọng Hậu, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhận định hệ xương của bé vẫn còn khả năng tiếp tục phát triển. Để vừa nắn chỉnh vóc dáng, vừa bảo tồn khả năng vận động lâu dài cho trẻ, các bác sĩ đã tư vấn gia đình áp dụng phương pháp nắn chỉnh cột sống không ghép xương (kỹ thuật VBT).

Các bác sĩ phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống cho bệnh nhi. Ảnh : BV

Trên cơ sở kế hoạch đã chuẩn bị kỹ lưỡng, ê-kíp phẫu thuật do TS.BS Phan Trọng Hậu trực tiếp chỉ đạo đã tiến hành ca mổ. Các bác sĩ thực hiện bắt vít vào thân đốt sống ở phía lồi của đường cong, sau đó kết nối bằng dây chằng nhân tạo có độ bền cao.

Nhờ điều chỉnh lực căng dây chuẩn xác, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp khi góc vẹo cột sống của bệnh nhi giảm từ 48° xuống còn khoảng 10°, đạt mức nắn thẳng gần 80% và giúp dáng người cân đối trở lại.

Đáng chú ý, kết quả khả quan trên đạt được mà không cần ghép xương hàn khớp. Phân tích về ưu điểm này, TS.BS Phan Trọng Hậu cho biết, phẫu thuật truyền thống thường phải hàn xương cố định khiến đoạn cột sống can thiệp bị mất khả năng cử động.

Ngược lại, kỹ thuật VBT giữ lại trọn vẹn sự linh hoạt giữa các đốt sống, đồng thời tận dụng chính đà phát triển của trẻ để dây chằng kìm hãm phía lồi, giúp phía bên đối diện tiếp tục phát triển và tự điều chỉnh cột sống thẳng hơn theo thời gian.

Bác sĩ thăm, khám người cho bệnh trước khi ra viện. Ảnh: BV

Xúc động chứng kiến sự thay đổi tích cực của con gái sau ca mổ, gia đình bệnh nhi chia sẻ sự hạnh phúc và nhẹ nhõm khi đường cong cột sống của bé đã được nắn thẳng. Thành công của ca phẫu thuật VBT đầu tiên này không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình bệnh nhi, mà còn đánh dấu bước tiến mới của ngành phẫu thuật cột sống Việt Nam, mở ra phương pháp điều trị hiện đại giúp trẻ em mắc vẹo cột sống vừa chỉnh sửa biến dạng vừa tự do vận động trong tương lai./.