Phẫu thuật thành công 3 ca cắt kén khí màng phổi phức tạp trong một ngày

Ngày 17/10, ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Phổi Nghệ An phối hợp với đoàn chuyên gia Bệnh viện Phổi Trung ương phẫu thuật thành công 3 ca cắt kén khí màng phổi phức tạp trong cùng một ngày. Đây là hoạt động thuộc chương trình chuyển giao kỹ thuật ngoại lồng ngực năm 2026 giữa hai bệnh viện.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện phẫu thuật nội soi lồng ngực có hỗ trợ, theo dõi hình ảnh phẫu thuật trên màn hình trong quá trình cắt kén khí màng phổi. ẢNH: K. H

Ba người bệnh được phẫu thuật gồm P.H.C. (74 tuổi, xã Hùng Châu, Nghệ An), N.N.Đ. (62 tuổi, xã Nam Đàn, Nghệ An) và P.V.Q. (61 tuổi, xã Sơn Tiến, Hà Tĩnh). Các trường hợp đều có tiền sử tràn khí màng phổi tái phát nhiều lần, tình trạng dày dính màng phổi khiến việc phẫu thuật gặp nhiều thách thức. Trong số này có người cao tuổi và người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia Bệnh viện Phổi Trung ương, ê-kíp Khoa Ngoại lồng ngực phối hợp với Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, Bệnh viện Phổi Nghệ An, thực hiện phẫu thuật cắt kén khí bằng phương pháp phẫu thuật lồng ngực có nội soi hỗ trợ (VATS).

Phẫu thuật nội soi lồng ngực có hỗ trợ sử dụng camera và dụng cụ chuyên dụng qua các đường rạch nhỏ ở thành ngực, giúp hạn chế tổn thương, giảm đau sau mổ và hỗ trợ người bệnh phục hồi. ẢNH: K. H

Đây là kỹ thuật ít xâm lấn, sử dụng camera và dụng cụ chuyên dụng qua các đường rạch nhỏ ở thành ngực để thực hiện phẫu thuật. So với phẫu thuật mở truyền thống, phương pháp này giúp hạn chế tổn thương thành ngực, giảm đau sau mổ, giảm sẹo và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phục hồi. Hiệu quả cụ thể còn phụ thuộc vào tình trạng bệnh và diễn biến hậu phẫu của từng người bệnh.

Việc thực hiện thành công 3 ca phẫu thuật phức tạp trong một ngày là kết quả của sự phối hợp giữa đội ngũ y, bác sĩ hai bệnh viện, đồng thời góp phần nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực ngoại lồng ngực tại Nghệ An.

Thông qua chương trình chuyển giao kỹ thuật theo hình thức hướng dẫn trực tiếp trên ca bệnh, đội ngũ bác sĩ địa phương có điều kiện tiếp cận, thực hành các kỹ thuật chuyên sâu dưới sự hỗ trợ của chuyên gia tuyến Trung ương. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng điều trị, giúp người dân Nghệ An và các địa phương lân cận có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương, giảm nhu cầu chuyển tuyến khi điều kiện chuyên môn cho phép.