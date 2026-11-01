Phẫu thuật robot mở ra triển vọng điều trị thoát vị thành bụng phức tạp

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, một nghiên cứu mới tại Israel cho thấy phẫu thuật bằng robot có thể mang lại kết quả tích cực trong điều trị các trường hợp thoát vị thành bụng bên phức tạp, giúp giảm nhu cầu phẫu thuật mở hoặc phẫu thuật nội soi truyền thống, đồng thời rút ngắn thời gian nằm viện. Phần lớn bệnh nhân trong nghiên cứu được xuất viện chỉ sau một ngày phẫu thuật.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí chuyên ngành Hernia, các bác sỹ Israel đã thực hiện thành công 39 ca phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng bên phức tạp bằng hệ thống robot. Đây là một trong những nghiên cứu có quy mô lớn tập trung riêng vào phương pháp phẫu thuật robot đối với dạng thoát vị này.

Nghiên cứu do Tiến sỹ Michael Freund thuộc Đại học Hebrew và Trung tâm Y tế Shaare Zedek chủ trì, dưới sự hướng dẫn của Giáo sư David Hazzan thuộc Bệnh viện Raphael, với sự phối hợp của Trung tâm Y tế Sheba và Đại học Tel Aviv.

Thoát vị xảy ra khi một phần mô hoặc cơ quan trong cơ thể đẩy xuyên qua vùng cơ thành bụng bị suy yếu. Đối với thoát vị thành bụng bên, vị trí tổn thương nằm ở phần bên của cơ thể, thay vì khu vực bẹn hoặc chính giữa bụng.

Vị trí này khiến việc phẫu thuật trở nên phức tạp do vùng cần can thiệp nằm gần xương sườn, xương chậu, các nhóm cơ, dây thần kinh và mạch máu. Không gian thao tác của bác sỹ thường hạn chế, gây khó khăn trong việc tiếp cận vị trí thoát vị và đặt lưới nhân tạo nhằm gia cố thành bụng. Những trường hợp từng trải qua phẫu thuật trước đó còn phức tạp hơn do mô sẹo có thể làm thay đổi cấu trúc giải phẫu thông thường.

Phần lớn bệnh nhân tham gia nghiên cứu bị thoát vị tại vị trí từng phẫu thuật trước đây, bao gồm phẫu thuật thận, đại trực tràng, cột sống hoặc túi mật.

Theo các nhà nghiên cứu, nếu không sử dụng robot, bệnh nhân thường phải lựa chọn phẫu thuật mở với vết mổ lớn và thời gian hồi phục kéo dài, hoặc phẫu thuật nội soi truyền thống với các vết rạch nhỏ hơn nhưng sử dụng dụng cụ cứng, khó thao tác ở những góc phức tạp tại thành bụng bên.

Trong khi đó, các dụng cụ phẫu thuật robot có khả năng uốn cong và xoay linh hoạt tương tự cổ tay con người, đồng thời cung cấp hình ảnh phóng đại 3 chiều về khu vực phẫu thuật. Nhờ vậy, bác sỹ có thể tiếp cận vị trí thoát vị thuận lợi hơn, khâu đóng lỗ thoát vị và đặt một tấm lưới gia cố lớn phía sau lớp cơ thành bụng.

Kết quả nghiên cứu cho thấy cả 39 ca phẫu thuật đều được hoàn thành bằng robot, không phải chuyển sang phẫu thuật mở. Đặc biệt, không có trường hợp tái phát thoát vị nào được ghi nhận trong thời gian theo dõi.

Trong một nghiên cứu khác gần đây về các trường hợp thoát vị nằm ngoài khu vực trung tâm ổ bụng, một số ca phẫu thuật phải chuyển một phần sang phương pháp mổ mở, khoảng 1/3 số bệnh nhân gặp biến chứng và một số trường hợp bị tái phát. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý hai nghiên cứu có nhóm bệnh nhân khác nhau nên không thể so sánh trực tiếp kết quả.

Trong nghiên cứu tại Israel, hai bệnh nhân bị tắc ruột sau phẫu thuật và phải thực hiện thêm một ca nội soi. Cả hai đều hồi phục mà không cần cắt bỏ bất kỳ phần nào của ruột. Phần lớn bệnh nhân còn lại hồi phục mà không gặp biến chứng và cho biết mức độ đau sau phẫu thuật thấp.

Các nhà nghiên cứu cho rằng kết quả bước đầu cho thấy phẫu thuật robot là một lựa chọn đầy triển vọng đối với những trường hợp thoát vị thành bụng bên phức tạp, đặc biệt ở bệnh nhân từng trải qua nhiều ca phẫu thuật trước đó. Tuy nhiên, cần có thêm các nghiên cứu quy mô lớn để xác định rõ vị trí của phương pháp này trong điều trị ngoại khoa./.