Phẫu thuật ROBOT: bước tiến mới trong đào tạo và chuyển giao kỹ thuật y học hiện đại

GS.TS. Phạm Như Hiệp – Giám đốc BVTW Huế trực tiếp điều khiển hệ thống robot Kangduo SR2000, thực hiện các kỹ thuật phẫu thuật thực nghiệm từ xa.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, mô hình thực nghiệm phẫu thuật robot trực tuyến được triển khai giữa Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh (TP Hồ Chí Minh). Thành tựu này không chỉ đánh dấu bước tiến trong ứng dụng công nghệ cao mà còn mở rộng khả năng kết nối, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật ngoại khoa hiện đại giữa các cơ sở y tế.

Kết nối hai đầu cầu, làm chủ kỹ thuật phẫu thuật robot

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo diễn ra từ ngày 30/10 đến 4/11, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh triển khai thực nghiệm phẫu thuật robot từ xa bằng 2 hệ thống robot phẫu thuật Kangduo SR2000. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam mô hình đào tạo thực nghiệm phẫu thuật robot trực tuyến được tổ chức, tạo dấu mốc đáng chú ý trong ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực y tế.

Các chuyên gia BVTW Huế hướng dẫn phẫu thuật viên, học viên thực hành thao tác trên hệ thống robot Kangduo SR2000 tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh.

Chương trình do GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế chỉ đạo. Các chuyên gia của bệnh viện trực tiếp điều khiển hệ thống robot tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh, thực hiện đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật phẫu thuật trên mô hình thực nghiệm tại đầu cầu Huế. Hai điểm cầu cách nhau gần 1.000 km nhưng vẫn được kết nối trong một quy trình thực hành thống nhất.

Điểm nổi bật của mô hình là việc ứng dụng mạng 5G chuyên dụng có độ trễ thấp, kết hợp hình ảnh 3D độ phân giải cao. Các thao tác của phẫu thuật viên tại Huế được truyền đến hệ thống robot ở TP Hồ Chí Minh gần như tức thời, hỗ trợ thực hiện chính xác những thao tác phẫu tích, cắt đốt và khâu nối.

Đào tạo trực tuyến gắn với thực hành chuyên sâu

Phiên thực nghiệm được điều phối trực tuyến bởi PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân và TS.BS. Hồ Văn Linh cùng ê-kíp kỹ thuật chuyên sâu của BVTW Huế. Nhiều kỹ thuật phẫu thuật robot phức tạp được triển khai trên mô hình thực nghiệm như cắt túi mật, cắt gan bán phần, nối vị tràng, cắt thận bán phần và cắt thận toàn phần.

Học viên BSCKII. Ngô Thị Thanh Thảo – Bệnh viện Hùng Vương (TP. HCM) thực hành các thao tác trên hệ thống phẫu thuật robot Kangduo SR2000 tại BVTW Huế, dưới sự theo dõi của các chuyên gia và học viên tham gia khóa đào tạo.

Song song với hoạt động kết nối từ xa, học viên còn trực tiếp thực hành các kỹ thuật phẫu thuật robot tại phòng mổ thực nghiệm của BVTW Huế. Sự kết hợp giữa hướng dẫn trực tuyến và thực hành trực tiếp giúp học viên củng cố kiến thức, tiếp cận quy trình kỹ thuật và nâng cao năng lực thao tác.

Chương trình thu hút lãnh đạo hai bệnh viện, đông đảo chuyên gia, phẫu thuật viên và nhân viên y tế tham gia. Trong đó, 25 học viên được đào tạo trực tiếp và gần 200 học viên theo dõi, học tập trực tuyến. Quy mô kết nối này cho thấy tiềm năng mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức chuyên môn, không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.

Công nghệ cao mở rộng cơ hội phát triển y tế bền vững

Trên thế giới, phẫu thuật từ xa (Telesurgery) với khoảng cách hàng nghìn kilômét đang từng bước được nghiên cứu và ứng dụng nhờ sự phát triển của công nghệ robot cùng hạ tầng viễn thông. Việc BVTW Huế triển khai thành công mô hình thực nghiệm phẫu thuật robot trực tuyến là bước tiến có ý nghĩa, góp phần đưa xu hướng công nghệ y tế hiện đại đến gần hơn với hoạt động đào tạo và thực hành chuyên môn tại Việt Nam.

Không chỉ mang giá trị về mặt kỹ thuật, mô hình còn gợi mở phương thức hợp tác mới giữa các bệnh viện, tạo điều kiện để chuyên gia chia sẻ tri thức, hỗ trợ đào tạo và từng bước chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu. Đây là hướng tiếp cận có tiềm năng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, tăng cường năng lực chuyên môn và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực đào tạo.

Ê-kíp kỹ thuật chuyên sâu tại BVTW Huế phối hợp triển khai các kỹ thuật phẫu thuật robot thực nghiệm từ xa.

Từ dấu mốc này, việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kết nối, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn thông tin và đánh giá nghiêm túc các điều kiện chuyên môn sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng mở rộng mô hình trong tương lai.

Ứng dụng công nghệ cao chỉ thực sự tạo ra giá trị lâu dài khi được đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa đổi mới sáng tạo, chất lượng chuyên môn, an toàn người bệnh và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế. Với tinh thần kết nối, chia sẻ và làm chủ tri thức, BVTW Huế đang góp phần mở ra hướng phát triển mới cho đào tạo ngoại khoa, hướng tới nền y tế hiện đại, hiệu quả và bền vững, vì sức khỏe cộng đồng./.