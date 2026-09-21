Phẫu thuật phục hồi khớp giả xương đòn sau 7 năm

Trước đó, ngày 14/9, bệnh nhân N.T.L. (69 tuổi, trú phường Vũng Áng) đến khám tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh trong tình trạng khớp giả xương đòn kéo dài nhiều năm.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Nhật Thắng.

Khớp giả là tình trạng xương không liền sau gãy, khiến tại vị trí tổn thương hình thành vùng chuyển động bất thường. Tình trạng này có thể gây đau, hạn chế vận động và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người bệnh.

Sau khi thăm khám và đánh giá tổn thương, các bác sĩ Khoa Chấn thương quyết định phẫu thuật điều trị cho bệnh nhân. Ê-kíp phẫu thuật lấy một phần xương mào chậu của chính người bệnh để ghép vào vị trí khớp giả, đồng thời nắn chỉnh xương đòn về vị trí và tư thế phù hợp, sau đó cố định bằng nẹp vít.

Theo các bác sĩ, việc kết hợp ghép xương và cố định vững chắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình liền xương, hạn chế nguy cơ tổn thương tiếp tục không liền và từng bước phục hồi chức năng vận động của khớp vai.

Hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật. Ảnh: Nhật Thắng.

Sau 3 ngày phẫu thuật, vết mổ của bệnh nhân khô, tình trạng đau nhức giảm. Người bệnh tiếp tục được theo dõi và hướng dẫn tập phục hồi chức năng theo phác đồ.

Các bác sĩ cho biết, điều trị khớp giả xương đòn kéo dài nhiều năm tương đối phức tạp do tổn thương đã tồn tại lâu, có thể kèm biến đổi cấu trúc xương và ảnh hưởng đến chức năng vận động. Vì vậy, bác sĩ cần đánh giá kỹ tình trạng tổn thương để lựa chọn phương pháp ghép xương và cố định phù hợp.

Việc xử trí đúng kỹ thuật, kết hợp theo dõi sau mổ và phục hồi chức năng có vai trò quan trọng trong quá trình liền xương, giúp người bệnh từng bước cải thiện khả năng vận động và sinh hoạt.