Phẫu thuật nội soi sửa van tim thành công cho bệnh nhân người nước ngoài

Ngày 16/10, Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.HCM cho biết, vừa điều trị thành công cho bệnh nhân Clayton David Andrew (43 tuổi, quốc tịch Anh) mắc bệnh hở van hai lá nặng bằng phương pháp phẫu thuật nội soi ít xâm lấn.

Trước đó, anh Andrew thường xuyên chơi bóng đá, bơi lội và chạy bộ, không nhận thấy bất thường về sức khỏe. Tuy nhiên, sau một chấn thương vùng sườn khi chơi bóng đá, anh tình cờ phát hiện mắc bệnh tim.

Kết quả thăm khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.HCM xác định người bệnh bị hở van hai lá nguyên phát mức độ nặng do thoái hóa van dạng Barlow.

Đáng chú ý, dù chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng, kết quả thăm khám cho thấy buồng tim trái đã giãn, một số thông số phản ánh chức năng tim bắt đầu thay đổi. Đây là những dấu hiệu cho thấy bệnh đang ảnh hưởng đến cấu trúc và hoạt động của tim, cần được xem xét can thiệp.

GS. TS. BS Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.HCM cho biết, hở van hai lá khiến một phần máu chảy ngược về nhĩ trái sau mỗi nhịp tim.

Tình trạng kéo dài làm tăng gánh nặng cho tim, gây giãn buồng tim và ảnh hưởng chức năng tim. Vì vậy, người bệnh cần được đánh giá toàn diện để xác định thời điểm can thiệp phù hợp, kể cả khi chưa có biểu hiện bất thường.

Theo TS. BS Phạm Trần Việt Chương, Khoa Phẫu thuật Tim mạch, thoái hóa van hai lá dạng Barlow là tổn thương phức tạp do mô van dày, dư thừa, nhiều phân đoạn bị sa và dây chằng có thể giãn hoặc đứt. Việc sửa van đòi hỏi phối hợp nhiều kỹ thuật nhằm khôi phục khả năng đóng kín của van.

Các bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Ở bệnh nhân Andrew, vùng P2 của lá sau van hai lá bị sa rộng, kèm đứt dây chằng. Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định phẫu thuật sửa van, bảo tồn van tự nhiên thay vì thay van nhân tạo. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình sửa van được thực hiện bằng kỹ thuật nội soi ít xâm lấn, thông qua đường rạch khoảng 4cm ở ngực phải và một đường nhỏ đặt camera, không phải mở xương ức.

Ê-kíp sử dụng hai cặp dây chằng nhân tạo nâng đỡ vùng van bị sa, đồng thời đặt vòng van kích thước 36 để khôi phục hình dạng và kích thước vòng van.

Kết quả siêu âm tim qua thực quản ngay trong mổ cho thấy hai thất co bóp tốt, tình trạng hở van được khắc phục đáng kể.

Người bệnh được rút nội khí quản sau 5 giờ, chuyển về khoa phòng vào ngày hậu phẫu thứ hai và xuất viện vào ngày thứ tư.

Kết quả tái khám sau một tuần cho thấy van tim hoạt động tốt, không bị hẹp, tình trạng hở van bệnh lý gần như được loại bỏ và kích thước thất trái giảm rõ so với trước phẫu thuật.

Từ trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo hở van hai lá nặng có thể tiến triển âm thầm trong nhiều năm. Người dân cần khám, theo dõi định kỳ để phát hiện sớm những thay đổi về cấu trúc và chức năng tim, qua đó can thiệp đúng thời điểm, tránh để chức năng tim suy giảm mới điều trị.