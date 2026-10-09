Phẫu thuật nội soi qua đường rạch chỉ 3 cm điều trị ung thư phổi

Phát hiện sớm nốt phổi nhỏ, tăng cơ hội điều trị và bảo tồn chức năng phổi

Chia sẻ với báo chí tại hội thảo "Phẫu thuật lồng ngực nâng cao từ kiến thức đến thực hành" do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức ngày 9/10, TS.BS Ngô Gia Khánh, Trưởng khoa Phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nhờ khám sức khỏe định kỳ và các phương pháp chẩn đoán hình ảnh, nhiều nốt phổi nhỏ được phát hiện khi người bệnh chưa có triệu chứng.

Trong số đó, có những tổn thương tiềm ẩn nguy cơ ác tính, cần được đánh giá để có hướng theo dõi hoặc điều trị phù hợp.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu. Ảnh: Thế Anh

Theo TS.BS Ngô Gia Khánh, chụp cắt lớp vi tính (CT) liều thấp có khả năng phát hiện nốt phổi nhỏ tốt hơn X-quang ngực, qua đó hỗ trợ phát hiện sớm những tổn thương có nguy cơ tiến triển thành ung thư phổi. Người hút thuốc lá, thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, hóa chất hoặc làm việc trong môi trường ô nhiễm nên trao đổi với bác sĩ về việc sàng lọc ung thư phổi.

Khi tổn thương được phát hiện sớm và có chỉ định phẫu thuật, kỹ thuật cắt phân thùy phổi giúp loại bỏ phần phổi chứa tổn thương, đồng thời bảo tồn tối đa phần phổi lành.

Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm của chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức và thực hành phẫu thuật lồng ngực ATA Outreach – Bạch Mai 2026, tổ chức tại Bệnh viện Bạch Mai.

TS Khánh cho hay, chương trình có sự tham gia của khoảng gần 60 phẫu thuật viên trong nước cùng các chuyên gia quốc tế đến từ Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Ấn Độ, Philippines và một số quốc gia khác.

Các hoạt động gồm bài giảng chuyên môn, hướng dẫn thực hành và phẫu thuật thị phạm. Chương trình tập trung giúp bác sĩ tiếp cận các tổn thương phổi nhỏ bằng kỹ thuật cắt phân thùy phổi ít xâm lấn, nhằm tối ưu hóa hiệu quả điều trị và bảo tồn chức năng hô hấp cho người bệnh.

Bác sĩ thực hiện phẫu thuật lồng ngực cho người bệnh. Ảnh: Thế Anh

Trong khuôn khổ chương trình, các bác sĩ thực hiện hai ca phẫu thuật thị phạm. Một trường hợp là nam bệnh nhân 56 tuổi phát hiện tổn thương dạng kính mờ ở phổi trái khi khám sức khỏe định kỳ; trường hợp còn lại là nữ bệnh nhân 46 tuổi có tổn thương rất nhỏ, được xác định là ung thư. Các chuyên gia quốc tế trực tiếp hỗ trợ, trao đổi kỹ thuật cùng ê-kíp Việt Nam.

TS.BS Ngô Gia Khánh cho biết, với những trường hợp phù hợp, phẫu thuật cắt phân thùy phổi có thể điều trị hiệu quả mà vẫn bảo tồn chức năng phổi. Một số người bệnh không cần điều trị bổ trợ sau mổ nếu kết quả đánh giá chuyên môn không có chỉ định, nhưng vẫn cần tái khám và theo dõi định kỳ.

Hiện Bệnh viện Bạch Mai triển khai phẫu thuật nội soi qua một đường rạch khoảng 3 cm để điều trị một số bệnh lý phổi. Kỹ thuật này giúp giảm mức độ xâm lấn, hạn chế đau sau mổ và rút ngắn thời gian nằm viện. Tùy tình trạng sức khỏe và diễn biến hậu phẫu, người bệnh thường có thể xuất viện sau khoảng 3-5 ngày. Chi phí điều trị được bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định và mức hưởng của từng người bệnh.

TS.BS Ngô Gia Khánh cũng thông tin thêm, các chuyên gia phẫu thuật lồng ngực khuyến cáo phụ nữ châu Á từ 40 tuổi trở lên nên chủ động tầm soát định kỳ bằng chụp CT liều thấp để phát hiện sớm các nốt phổi bất thường, vốn có thể bị bỏ sót khi chụp X-quang thông thường.

TS.BS Ngô Gia Khánh thị phạm hướng dẫn đồng nghiệp trên mô hình tại hội thảo. Ảnh: Thế Anh

Thúc đẩy đào tạo phẫu thuật lồng ngực thông qua hợp tác quốc tế

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết trong nhiều năm qua, các chương trình đào tạo của Hiệp hội các Phẫu thuật viên châu Á về phẫu thuật nội soi lồng ngực (ATEP), nay là ATA, đã đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy đào tạo phẫu thuật lồng ngực tại các quốc gia châu Á.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, thông qua các chương trình này, nhiều phẫu thuật viên trong khu vực có cơ hội tiếp cận kiến thức mới, kỹ thuật tiên tiến và học hỏi trực tiếp từ những chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Đối với Việt Nam, các chương trình hợp tác quốc tế đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của phẫu thuật lồng ngực, đặc biệt trong lĩnh vực phẫu thuật nội soi, phẫu thuật ít xâm lấn và các kỹ thuật phức tạp.

"Tôi cho rằng đây chính là giá trị lớn nhất của những chương trình như ATA Outreach", PGS.TS Đào Xuân Cơ nói, đồng thời cho biết chương trình ATA Outreach năm nay tại Bệnh viện Bạch Mai có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Hội Phổi Pháp – Việt.

Sự hiện diện của các chuyên gia Pháp – Việt cùng các chuyên gia ATA tạo nên môi trường đào tạo đặc biệt, giúp kết nối kinh nghiệm châu Âu, thực tiễn châu Á và kinh nghiệm lâm sàng tại Việt Nam.

Theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện có số lượng người bệnh lớn, bệnh cảnh lâm sàng đa dạng và thế mạnh trong phối hợp đa chuyên khoa, từ chẩn đoán hình ảnh, hô hấp, ung bướu, gây mê hồi sức, giải phẫu bệnh đến phẫu thuật. Bên cạnh đó, bệnh viện có hệ thống đào tạo, nghiên cứu khoa học được xây dựng qua nhiều năm, cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và môi trường lâm sàng phong phú.

"Chúng tôi tin rằng đây là những điều kiện rất thuận lợi để Bệnh viện Bạch Mai không chỉ là nơi tiếp nhận các chương trình đào tạo, mà còn có thể trở thành một đối tác đào tạo của ATA tại Việt Nam và trong khu vực", PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Bạch Mai mong muốn phát triển các chương trình đào tạo có tính hệ thống và lâu dài hơn, từ cơ bản đến nâng cao, từ lý thuyết đến thực hành, từ đào tạo trực tiếp đến trực tuyến; đồng thời tăng cường các chương trình đào tạo thực hành trực tiếp (hands-on training) và phẫu thuật thị phạm.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thế Anh