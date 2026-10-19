Phẫu thuật nội soi khối u buồng trứng lớn cho một phụ nữ người Campuchia

Tối 19.10, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (TP. Cần Thơ) cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cho một nữ bệnh nhân đến từ Campuchia bị khối u buồng trứng lớn bằng phương pháp nội soi.

Các bác sĩ thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe đối với bệnh nhân K.S. đến từ Campuchia

Theo đó, bà K.S. (41 tuổi, quốc tịch Campuchia) bị khối u vùng hạ vị cách đây khoảng 10 năm. Trước đó, khi thăm khám tại các cơ sở y tế ở Campuchia, bà được phát hiện có khối u buồng trứng và được chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên, do còn nhiều lo lắng nên gia đình chưa điều trị.

Sau quá trình tìm hiểu, vợ chồng bà quyết định sang Việt Nam và tìm đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long để thăm khám, điều trị. Đáng chú ý, cả hai đều không biết tiếng Việt, khiến việc trao đổi thông tin và tiếp cận dịch vụ y tế gặp không ít khó khăn.

Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cần thiết, các bác sĩ ghi nhận vùng cạnh phải tử cung có khối kích thước khoảng 9-10cm. Kết quả siêu âm xác định bệnh nhân có nang buồng trứng phải, được phân loại O-RADS 2.

Sau khi đánh giá tình trạng sức khỏe và các yếu tố liên quan, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi bóc khối u buồng trứng phải.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật nội soi, bóc khối u buồng trứng phải ra ngoài thành công

Bác sĩ Vũ Quốc Nhân, khoa Sản (Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long) cho biết, khối u buồng trứng có kích thước lớn có thể gây cảm giác khó chịu, chèn ép các cơ quan lân cận và tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện những biến chứng như xoắn hoặc vỡ nang.

Đối với trường hợp của bệnh nhân người nước ngoài này, sau khi đánh giá đặc điểm khối u và tình trạng bệnh, các bác sĩ lựa chọn phẫu thuật nội soi nhằm xử trí tổn thương, hạn chế xâm lấn. Phương pháp này có những ưu điểm như vết mổ nhỏ, giảm đau sau phẫu thuật, hạn chế tổn thương mô và hỗ trợ bệnh nhân hồi phục sớm.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp phẫu thuật, ca mổ nội soi được thực hiện thành công. Khối u buồng trứng phải được xử trí qua đường mổ nhỏ trên thành bụng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi, chăm sóc và dần hồi phục.

Bà K.S. chia sẻ, ban đầu, khi từ Campuchia sang Việt Nam điều trị, bà khá lo lắng về vấn đề giao tiếp, chất lượng dịch vụ và tay nghề bác sĩ. Tuy nhiên, sự tận tâm của đội ngũ bác sĩ đã giúp gia đình an tâm. Bà càng vui hơn khi ca phẫu thuật thành công, trút bỏ gánh nặng từ khối u kéo dài nhiều năm.

Niềm vui của bệnh nhân K.S. và gia đình, sau khi ca phẫu thuật thành công

Có hợp bà K.S. đến từ Campuchia là một trong những câu chuyện cho thấy sự tin tưởng của bệnh nhân nước ngoài khi lựa chọn dịch vụ y tế tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long để chăm sóc sức khỏe. Điều này góp phần củng cố niềm tin của các bệnh viện trong vùng, thúc đẩy đầu tư vào chuyên môn và cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng, mở rộng phạm vi điều trị.

Qua đây, các bác sĩ cũng khuyến cáo chị em phụ nữ nên chủ động khám phụ khoa định kỳ.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau vùng bụng dưới kéo dài, bụng to bất thường, cảm giác căng tức vùng hạ vị hoặc rối loạn kinh nguyệt, cần đến cơ sở y tế để thăm khám, chẩn đoán và điều trị phù hợp, tránh để bệnh kéo dài dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.