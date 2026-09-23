Phẫu thuật nội soi 5 giờ cứu bệnh nhân có ca gan mật phức tạp

Ê-kíp bác sĩ thăm khám, theo dõi tình trạng bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: THANH AN

Trước khi nhập viện, bệnh nhân từng được chẩn đoán sỏi túi mật và viêm túi mật cấp nhưng chỉ điều trị nội khoa. Khoảng 3 tháng sau, người bệnh tái nhập viện trong tình trạng sốt run, đau bụng, nôn ói, song không có biểu hiện vàng da hay vàng mắt.

Kết quả xét nghiệm ghi nhận chỉ số bạch cầu và tỷ lệ bạch cầu trung tính tăng cao. Siêu âm cho thấy sỏi túi mật, thành túi mật dày, giãn ống mật chủ và một ổ dịch vùng dưới gan chưa rõ bản chất.

Kết quả chụp CT ổ bụng phát hiện tình trạng viêm túi mật hoại tử xuyên thành, kèm áp-xe vùng gan, dưới cơ hoành phải và sỏi ống mật chủ.

Từ bệnh lý sỏi túi mật ban đầu, bệnh nhân đã xuất hiện nhiều tổn thương phức tạp cần xử lý trong cùng một cuộc mổ. Đặc biệt, quá trình viêm kéo dài khiến túi mật hoại tử và dính chặt vào các cấu trúc xung quanh, làm thay đổi đáng kể cấu trúc giải phẫu vốn có.

Sau khi đánh giá toàn diện lâm sàng và hình ảnh học, ê-kíp Ngoại khoa Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi. Các bác sĩ tiến hành phẫu tích vùng túi mật viêm dính, cắt túi mật, dẫn lưu ổ áp-xe, mở đường mật chính lấy sỏi.

Theo ê-kíp điều trị, thách thức lớn nhất là tình trạng viêm kéo dài khiến túi mật hoại tử, dính chặt vào mặt dưới gan, đại tràng ngang và mạc nối lớn. Các mô viêm xơ hóa khiến ranh giới giải phẫu không còn rõ ràng, làm tăng nguy cơ chảy máu và tổn thương đường mật trong quá trình phẫu tích.

Phẫu thuật viên phải bóc tách từng bước một cách thận trọng để nhận diện chính xác các cấu trúc giải phẫu, đồng thời kiểm soát xuất huyết và bảo vệ đường mật cùng các cơ quan lân cận.

Ca mổ kéo dài khoảng 5 giờ, phản ánh mức độ phức tạp của tổn thương cũng như yêu cầu cao về kinh nghiệm và khả năng phối hợp của ê-kíp.

Theo các bác sĩ, ca bệnh này cho thấy vai trò quyết định của việc chẩn đoán và đánh giá tổn thương tiền phẫu. Từ triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm đến siêu âm, CT, mỗi dữ liệu đều góp phần xác định chính xác mức độ bệnh để xây dựng phác đồ điều trị tối ưu.

Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh định hướng phát triển chuyên sâu ngành Ngoại khoa theo hướng ít xâm lấn và phối hợp đa chuyên khoa, trong đó Gan - Mật - Tụy là một trong những lĩnh vực mũi nhọn.

Với mô hình bệnh viện đại học, các ca bệnh thực tế không chỉ mang lại cơ hội điều trị cho bệnh nhân mà còn cung cấp nguồn dữ liệu quý giá phục vụ đào tạo và trao đổi chuyên môn. Qua đó, năng lực chuyên môn được nâng cao gắn liền với thực tiễn lâm sàng, hướng đến mục tiêu chẩn đoán chính xác, lựa chọn phương án tối ưu và bảo đảm an toàn cho người bệnh.